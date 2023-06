Συνεχίζεται δυναμικά το στοχευμένο πρόγραμμα προώθησης Οίνων Ποιότητας της Περιφέρειας Αττικής στις διεθνείς αγορές

Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζοντας να υποστηρίζει τις οινοποιητικές επιχειρήσεις της στην εξαγωγική τους προσπάθεια σε σημαντικές αγορές του κόσμου, ολοκλήρωσε επιτυχημένα τις δράσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι δράσεις αυτές αφορούσαν στην προώθηση των ποιοτικών Π.Γ.Ε (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) Οίνων της Αττικής στο Ηνωμένο Βασίλειο και πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 100% συγχρηματοδοτούμενου (70% κοινοτικοί και 30% εθνικοί πόροι) Προγράμματος Προώθησης Οίνων Ποιότητας της Περιφέρειας Αττικής σε Τρίτες Χώρες (Η.Π.Α.- Καναδάς, Ιαπωνία, Κορέα, Ηνωμένο Βασίλειο). Οι προωθούμενοι οίνοι της Αττικής είναι ο Π.Γ.Ε Αττικής, ο Π.Γ.Ε Ρετσίνα Αττικής, ο Π.Γ.Ε Μαρκόπουλο και ο Π.Γ.Ε Πλαγιές Κιθαιρώνα.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος εκλεκτοί Βρετανοί επαγγελματίες επισκέφθηκαν τα οινοποιεία της Αττικής το προηγούμενο διάστημα και δοκίμασαν τους ποιοτικούς- προωθούμενους οίνους της Αττικής. Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης υποδέχτηκε θερμά τους Βρετανούς επαγγελματίες. Στο σύντομο χαιρετισμό του τόνισε τη σημασία της υλοποίησης ολοκληρωμένων δράσεων όπως προβλέπει το πρόγραμμα, με στοχευμένο περιεχόμενο που απευθύνεται σε επαγγελματίες του εμπορίου, της εστίασης, της οινικής κοινότητας καθώς και των οινόφιλων kαταναλωτών.

Συγκεκριμένα ο Γ. Πατούλης ανέφερε:

«Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, ως Περιφερειάρχης Αττικής, της μεγαλύτερης περιφέρειας της Ελλάδας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή συνάντηση. Τις τελευταίες δεκαετίας, ο αμπελώνας της Αττικής γνώρισε μια εντυπωσιακή αναγέννηση και πρόοδο, τόσο σε επίπεδο οινοποίησης, όσο και αμπελοκαλλιέργειας. Με αφετηρία ποικιλίες όπως το Σαββατιανό και παραδοσιακά στυλ όπως η Ρετσίνα, η νέα γενιά των οινοπαραγωγών της Αττικής, κατάφερε να εκσυγχρονίσει τα κρασιά του και να τα φέρει σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειάς της, προωθεί, προστατεύει και μεριμνεί για την ανάδειξη των προϊόντων της Αττικής Γης και δίνει έμφαση σε δράσεις και πρωτοβουλίες που φέρνουν στο προσκήνιο τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις καθώς τα μοναδικά κρασιά της Αττικής μας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την πολύ υψηλή ποιότητά τους αξίζουν μια περίοπτη θέση στον παγκόσμιο οινικό χάρτη. Αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά υλοποιούμε ένα πλήρες πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει την παρουσίαση των προωθούμενων Π.Γ.Ε οίνων της Αττικής, μέσα από σεμινάρια οινογνωσίας, εκδηλώσεις, masterclasses, ανοικτές τυφλές δοκιμές οίνων, walk around winetasting, προωθητικά δείπνα σε επιλεγμένους καλεσμένους, επαγγελματίες της οινικής κοινότητας, διαμορφωτές γνώμης, δημοσιογράφους και συγγραφείς ειδικού τύπου.

Το έντυπο και ψηφιακό υλικό που έχει ήδη δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος συμπεριλαμβανομένης και της πρωτοπόρας διαδραστικής εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας (AugmentedReality – AR) μέσω της οποίας ο χρήστης / επισκέπτης αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες για τους Π.Γ.Ε οίνων της Περιφέρειας Αττικής, αποτελεί σπουδαία παρακαταθήκη αφού είναι διαθέσιμο προς χρήση και μετά το πέρας των δράσεων ενώ με μελλοντικές αναβαθμίσεις θα έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίζεται όσον αφορά το περιεχόμενό του. »

Οι Βρετανοί επαγγελματίες κ.κ. Frances Bentley (Master of Wine, wine buyer), Ioana Statescu (Liberty Wines | Wine Expert, buyer), Demetri Walters (Master of Wine), Kate Hawkings (FreelancerWriter), MartynaPawliczek (LaDameDuPic – Head Sommelier) αντάλλαξαν απόψεις με το Περιφερειάρχη Αττικής σε δείπνο που παρατέθηκε στο “Caravin Wine & Wanderlust”, παρουσία του κ. Γεωργίου Γιάνναρη, Δ/ντη του Γραφείου του Βρετανού Πρέσβη, του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κ. Βοϊδονικόλα, της Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου σε θέματα της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής κας Αγγελάκη Δήμητρας, της κας Σταυρουλάκη Βασιλικής Τμηματάρχη της Δ/νσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής και των οινοπαραγωγών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αττική, οι Βρετανοί προσκεκλημένοι συμμετείχαν σε γευσιγνωσίες με πρωταγωνιστές τους Π.Γ.Ε. οίνους Αττικής, Ρετσίνας Αττικής, Μαρκόπουλου και Πλαγιών Κιθαιρώνα οι οποίοι προσφέρθηκαν από τους οινοποιούς του Προγράμματος, απόλαυσαν τοπικές γεύσεις οι οποίες ταίριαξαν άριστα με τους προωθούμενους οίνους σε αξιόλογα εστιατόρια και wine bars της Αθήνας, ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της Ακρόπολης και βέβαια γνώρισαν εκ τους σύνεγγυς τον Αττικό αμπελώνα.

Οι επισκέψεις των Βρετανών επαγγελματιών στην Αττική ήταν ένας από τους άξονες της διοργάνωσης ειδικών εκδηλώσεων για την προώθηση των ΠΓΕ οίνων του Προγράμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η έναρξη των ειδικών εκδηλώσεων έγινε στις αρχές Απριλίου με την πραγματοποίηση στο Λονδίνο ειδικού σεμιναρίου οινογνωσίας σε επαγγελματίες του χώρου από τον κορυφαίο εκπαιδευτή οίνου Harry Crowther ιδρυτή και διευθυντή της οινικής σχολής Grainto Grape. Ο κύριος όγκος των ειδικών εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε στα μέσα Μαΐου 2023 κατά τη διάρκεια της 41ης Διεθνούς Έκθεσης Οίνου “London Wine Fair” η οποία έγινε στο εκθεσιακό κέντρο “Olympia” του Λονδίνου. Στην εν λόγω έκθεση την οποία επισκέφθηκαν περισσότεροι από 10.000 επαγγελματίες του χώρου, σε ειδικό περίπτερο 24 τ.μ. με την επωνυμία “Attica Wines” υπήρχαν διαθέσιμοι για δοκιμή οι προωθούμενοι Π.Γ.Ε. της Αττικής υπό την καθοδήγηση των διακεκριμένων sommelier Φαίδωνα Δερνίκου και Martyna Pawliczek

Η δυναμική παρουσία των Attica Wines στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίστηκε το τριήμερο της έκθεσης με την παρουσίαση από τον εκπαιδευτή, σύμβουλο οίνου και Master of Wine κ.Γιάννης Καρακάση δύο master classes στις 16/5 και 17/5 με θέμα: “The PGI Wines of Attica-OldVines, Savatiano and new age Retsina” στο Master class Theatre της London Wine Fair. Tα master classes παρακολούθησαν 77 επαγγελματίες οίνου- επισκέπτες της έκθεσης. Μετά την ολοκλήρωση του masterclass της 16ης Μαΐου οι επαγγελματίες οδηγηθήκαν στην Pop- UpTasting area και γνώρισαν τα προωθούμενα ΠΓΕ της Αττικής από τους ίδιους τους οινοποιούς ή εκπροσώπους τους που παρευρέθηκαν στην έκθεση. Το “walk-around tasting” επισκέφθηκαν τουλάχιστον 110 άτομα – επαγγελματίες οίνου. Σημειώνεται ότι τόσο στο περίπτερο των “Attica Wines” όσο και στις εκδηλώσεις που διεξάγονταν υπήρχε διαθέσιμο εκπαιδευτικό- ενημερωτικό υλικό.

Η δέσμη των ειδικών εκδηλώσεων για την προώθηση και προβολή των ποιοτικών οίνων του Προγράμματος ολοκληρώθηκε με δύο προωθητικά δείπνα σε 21 επιλεγμένους καλεσμένους (διαμορφωτές γνώμης, δημοσιογράφους, συγγραφείς ειδικού τύπου). Τα δείπνα αυτά έγιναν στο γνωστό εστιατόριο “Mazi restaurant” στο κέντρο του Λονδίνου με βασικό ομιλητή τον αναγνωρισμένο “Master of Wine” Demetri Walters εκπαιδευτή και παρουσιαστή κρασιού με πολυετή εμπειρία στην πώληση κρασιού, στη διοργάνωση εταιρικών και ιδιωτικών εκδηλώσεων γευσιγνωσίας, στη λειτουργία σχολών κρασιού και στην εκπαίδευση δυνητικών επαγγελματιών οίνου σε όλο τον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις δράσεις προώθησης και προβολής Π.Γ.Ε. που έλαβαν χώρα εντός της Διεθνούς Έκθεσης “London Wine Fair” τίμησαν με την παρουσία τους o Πρέσβης της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο κος Ιωάννης Τσαούσης, η επικεφαλής Γενική Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Β’ της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο κα Παρασκευή Καμπούρογλου και η γραμματέας Ο.Ε.Υ. Α’ κα Γεωργία Βελέντζα. Στον χώρο του περιπτέρου, και τις τρεις ημέρες της έκθεσης, τους επισκέπτες υποδέχτηκε η τριμελής αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Αττικής, με επικεφαλής τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας κ. Παύλο Χριστακόπουλο και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής & Κτηνιατρικής Πολιτικής κo Αθανάσιο Αντωνόπουλο και κα Παγώνα Καλλιώρα. Τα στελέχη της Περιφέρειας καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου συμμετείχαν σε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις για την προώθηση των οίνων της Περιφέρειας Αττικής.