Νίκι Μινάζ σύζυγος: Υπογραφές για να φύγει από το Ηidden Hills η τραγουδίστρια

Οι κάτοικοι του Ηidden Hills δεν θέλουν τη Νίκι Μινάζ και τον σύζυγό της, Κένεθ Πίτι στη γειτονιά τους και ήδη μαζεύουν υπογραφές για να τους διώξουν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΤΜΖ, η ράπερ και ο σύζυγός της μετακομίζουν στο μέρος αυτό, όμως δεν είναι ευπρόσδεκτοι, αφού οι γείτονες ισχυρίζονται ότι «ανησυχούν» για τον Κένεθ Πίτι. Η αναφορά ξεκίνησε από έναν κάτοικο του Hidden Hills, την Μπέβερλι Μπέρνταν, η οποία εξήγησε πως ο Κένεθ έχει καταδικαστεί για απόπειρα βιασμού το 1995 και τώρα, εκτίει ποινή 4 χρόνων στη φυλακή. Τονίζει λοιπόν, πως είναι λογικό οι γείτονες του ζευγαριού να μην τους θέλουν εκεί.

Παρά το γεγονός ότι η Νίκι Μινάζ θα μετακομίσει αρχικά, μόνη της στο σπίτι, καθώς ο Πίτι κρατείται, οι άνθρωποι που ζουν δίπλα τους, δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται για αυτό. Ενθαρρύνει μάλιστα, τους γείτονες της Νίκι να προειδοποιήσουν τους υπόλοιπους κατοίκους για τον Κένεθ και θέλει να υπογράψουν την αίτηση που λέει «δείξτε ότι είστε ενάντια στους σεξουαλικούς παραβάτες στη γειτονιά μας στο Hidden Hills!».

