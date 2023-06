Παράσυρση πεζού βίντεο: Τρομακτικά πλάνα από βενζινάδικο

Τύχη βουνό είχε ένας πεζός άνδρας ο οποίος λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (20/6) βρέθηκε να περπατάει έξω από κατάστημα σε βενζινάδικο στη Φλόριντα των ΗΠΑ όταν τον παρέσυρε ένα αυτοκίνητο που έπεσε πάνω του με μεγάλη ταχύτητα. Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας το αυτοκίνητο κατευθύνεται αφρενάριστο προς το κατάστημα με τον 37χρονο οδηγό του, Άντονι Κάτος, να φαίνεται να μην πατάει καθόλου φρένο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας ούτε ο 37χρονος οδηγός, ούτε και ο πεζός που παρασύρθηκε τραυματίστηκαν τόσο σοβαρά ώστε να κινδυνεύει η ζωή τους.

«Το βίντεο με το αυτοκίνητο να κατευθύνεται στο κατάστημα και να πέφτει πάνω στο θύμα είναι συγκλονιστικό. Είναι ένα απόλυτο θαύμα ότι ο άνθρωπος που παρασύρθηκε δεν υπέστη πιο σοβαρά τραύματα και με χαρά μάθαμε από τους γιατρούς ότι δεν κινδυνεύει η ζωή του» δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο 37χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο μάρκας Kia Forte συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης περιουσίας.

