Σάκκαρη Βερολίνο – Προημιτελικά: «Οι Έλληνες είναι παντού, τους ευχαριστώ»

Το βιώνει κάθε χρόνο στην Αυστραλία, το ζει στις ΗΠΑ και ειδικά στη Νέα Υόρκη και φυσικά στη Γερμανία.

Όπου και να πάει να παίξει η Μαρία Σάκκαρη στις εξέδρες υπάρχουν Έλληνες που θα φωνάξουν για εκείνη, θα φτιάξουν πλακάτ και θα ανεμίσουν σημαίες.

Αυτή την εβδομάδα παίζει στο Βερολίνο και δεκάδες Έλληνες έχουν πληρώσει εισιτήριο για να την θαυμάσουν και να την υποστηρίξουν. Μετά την πρόκριση της στους “8” του Berlin Open δεν παρέλειψε να τους ευχαριστήσει.

«Είναι καταπληκτικό! Υπάρχουν πολλοί Έλληνες παντού. Στην Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική και τον Καναδά. Με υποστηρίζουν όπου κι αν πάω. Αν μάθετε τους Έλληνες θα αγαπήσετε και την Ελλάδα. Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον σαν λαός. Είναι υπέροχο που τους έχω δίπλα μου» είπε στην κάμερα η Σάκκαρη.

“If you know Greek people, we really love our country. We really support each other. It’s great to have them by my side everywhere I go.” pic.twitter.com/GhHbEeLQKP

