Υποβρύχιο Titan: Ύστατες προσπάθειες διάσωσης

Πολυεθνική ομάδα έρευνας και διάσωσης ψάχνει για πέμπτη ημέρα σήμερα κάθε εκατοστό της θάλασσας στο σημείο όπου βρίσκεται το ναυάγιο του Τιτανικού αναζητώντας ένα τουριστικό βαθυσκάφος το οποίο αγνοείται από την Κυριακή με πέντε επιβαίνοντες, καθώς εκτιμάται ότι έχουν οξυγόνο για λίγες ώρες ακόμη. Το βαθυσκάφος Titan, μήκους 6,7 μέτρων, που ανήκει στην εταιρεία OceanGate Expeditions με έδρα τις ΗΠΑ, ξεκίνησε την κάθοδό του προς το ναυάγιο του Τιτανικού στις 08:00 το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας). Έχασε επαφή με το πλοίο υποστήριξης από το οποίο αποκολλήθηκε έπειτα από περίπου μία ώρα και 45 λεπτά, δηλαδή λίγα λεπτά προτού φτάσει στο διάσημο ναυάγιο, σε μια απομακρυσμένη περιοχή του βόρειου Ατλαντικού.

Όταν ξεκίνησε το Titan διέθετε οξυγόνο για 96 ώρες, σύμφωνα με την εταιρεία, κάτι που σημαίνει ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή σήμερα το πρωί. Το πόσο θα διαρκέσει στην πραγματικότητα το οξυγόνο εξαρτάται, σύμφωνα με τους ειδικούς, από πολλούς παράγοντες, όπως αν το βαθυσκάφος έχει ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα και από το αν οι επιβάτες διατηρούν την ψυχραιμία τους. Οι ομάδες έρευνας και οι συγγενείς των πέντε επιβαινόντων αναθάρρησαν την Τετάρτη μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού λιμενικού ότι καναδικά πλοία άκουσαν ήχους από τον βυθό της θάλασσας. Το λιμενικό επεσήμανε ότι τα τηλεκατευθυνόμενα υποθαλάσσια οχήματα έρευνας κατευθύνονται προς το σημείο όπου ακούστηκαν οι ήχοι, χωρίς ωστόσο προς το παρόν να έχει εντοπιστεί το βαθυσκάφος.

Εξάλλου αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι ήχοι αυτοί ενδεχομένως να μην προέρχονται από το Titan. «Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τις οικογένειες των μελών του πληρώματος που εξαφανίστηκε με το Titan», δήλωσε ο επικεφαλής του αμερικανικού λιμενικού Τζέιμι Φρέντερικ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Βοστόνη. «Όταν βρίσκεσαι στη μέση μιας επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, πάντα ελπίζεις», πρόσθεσε. Όμως τόνισε ότι «δεν μπορώ να σας πω τι είναι αυτοί οι ήχοι», εξηγώντας ότι η ανάλυσή τους δεν απέφερε συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Στο μεταξύ χθες βρισκόταν καθ’ οδόν προς το σημείο που πιστεύεται ότι βρίσκεται το βαθυσκάφος ένα γαλλικό ρομπότ που μπορεί να καταδυθεί σε βάθος 6.000 μέτρων.

Πρόκειται για το μη επανδρωμένο ρομπότ Victor 6000 μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση του βαθυσκάφους, εάν έχει παγιδευτεί σε κάποιο σημείο, ανέφερε ο χειριστής του. Το γαλλικό ρομπότ έχει τηλεκατευθυνόμενους βραχίονες με το οποίους μπορεί να κόψει καλώδια ή να κάνει άλλες μανούβρες για να απελευθερώσει κάποιο ακινητοποιημένο σκάφος. Μπορεί επίσης να καταδυθεί σε μεγαλύτερο βάθος από όλον τον άλλον εξοπλισμό που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο σημείο του ναυαγίου. Ακόμη κι αν εντοπιστεί το Titan η ανάσυρσή του στην επιφάνεια θα είναι ένα δύσκολο έργο. Αν έχει ήδη καταφέρει να επιστρέψει στην επιφάνεια, ο εντοπισμός του στην τεράστια θάλασσα θα είναι δύσκολος, ενώ είναι κλειδωμένο από έξω, κάτι που σημαίνει ότι οι επιβαίνοντες δεν μπορούν να βγουν από το βαθυσκάφος χωρίς εξωτερική βοήθεια.

Only few hours left:

The Atalante French vessel – viewed as the final hope for the missing Titan sub – has arrived at the search site.

It is dropping in a deep sea robot called the Victor 6000, shown at the stern of its mother vessel.#MissingSub #OceanGate #Titan pic.twitter.com/uqs6hDfDIR

— WORLD MONITOR (@ZeusKingOfTwitt) June 22, 2023