Υποβρύχιο Titan εξελίξεις: Βρέθηκαν συντρίμμια, λέει η ακτοφυλακή των ΗΠΑ

Ένα σημείο με συντρίμμια ανακαλύφθηκε εντός της περιοχής έρευνας των τηλεχειριζόμενων οχημάτων (ROV) κοντά στον Τιτανικό, ανακοίνωσε η αμερικανική ακτοφυλακή. Oι ειδικοί αξιολογούν τις πληροφορίες. Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου στις 15:00 -τοπική ώρα- (22.00) ώρα Ελλάδας) για να ενημερώσει για τα τελευταία ευρήματα από την επιχείρηση αναζήτησης του υποβρυχίου Titan. Οι έρευνες για το υποβρύχιο συνεχίζονται, ενώ το οξυγόνο εντός αυτού φέρεται να έχει εξαντληθεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες η παροχή οξυγόνου θα σταματούσε λίγο μετά τις 14:00 ώρα Ελλάδος. Ωστόσο, η ακριβής κατάσταση στο σκάφος είναι άγνωστη και οι ειδικοί έχουν πει ότι οι προβλέψεις σχετικά με τις προμήθειες είναι «ανακριβείς» αναφορικά με τους επιβαίνοντες στο «Titan».

Υπενθυμίζεται πως το βαθυσκάφος Titan, μήκους 6,7 μέτρων, που ανήκει στην εταιρεία OceanGate Expeditions με έδρα τις ΗΠΑ, ξεκίνησε την κάθοδό του προς το ναυάγιο του Τιτανικού στις 08:00 το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα, 15:00 ώρα Ελλάδας). Έχασε επαφή με το πλοίο υποστήριξης από το οποίο αποκολλήθηκε έπειτα από περίπου μία ώρα και 45 λεπτά, δηλαδή λίγα λεπτά προτού φτάσει στο διάσημο ναυάγιο, σε μια απομακρυσμένη περιοχή του βόρειου Ατλαντικού. Όταν ξεκίνησε το Titan διέθετε οξυγόνο για 96 ώρες, σύμφωνα με την εταιρεία. Ερωτήματα για την ασφάλεια του βαθυσκάφους δημιουργήθηκαν το 2018 στη διάρκεια συμποσίου ειδικών της βιομηχανίας, ενώ αργότερα το ίδιο έτος ο πρώην επικεφαλής θαλάσσιων επιχειρήσεων της OceanGate, ο Ντέιβιντ Λόχριτζ, προσέφυγε δικαστικά εναντίον της εταιρείας, αφού εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του Titan και απολύθηκε.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023