Έκρηξη Κίνα: Τραγωδία σε εστιατόριο, δεκάδες νεκροί

Μια τεράστια έκρηξη σε εστιατόριο στην βορειοδυτική Κίνα προκάλεσε τον θάνατο 31 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων επτά Η έκρηξη συνέβη γύρω στις 20:40 τοπική ώρα χθες το βράδυ στην πόλη Γιντσουάν της Κίνα, πρωτεύουσα της αυτόνομης μουσουλμανικής περιοχής Νινξιά Χούι, παραμονή αργίας. «Διαρροή υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (…) είχε αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εστιατορίου μπάρμπεκιου», εξήγησε το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, επικαλούμενο την περιφερειακή επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας. Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε «κρίσιμη κατάσταση», διευκρίνισε το Νέα Κίνα, δύο θύματα έχουν υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα, άλλα δύο έχουν ελαφριά τραύματα, ακόμα δύο χτυπήθηκαν από θραύσματα γυαλιού, κατά την ίδια πηγή.

Πλάνα που μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV εικονίζουν πάνω από δέκα πυροσβέστες καθώς δίνουν μάχη με τις φλόγες και τον καπνό που αναδίδονται από πελώρια τρύπα που προκάλεσε η έκρηξη. Ο δρόμος, όπου βρίσκονται πολλά άλλα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, είναι σπαρμένος συντρίμμια. Η έκρηξη έγινε στο εστιατόριο μπάρμπεκιου Fuyang, στο κέντρο της πόλης Γιντσουάν. Η τραγωδία καταγράφτηκε την παραμονή του φεστιβάλ του δράκου-βάρκας, τριήμερου εορτασμού κατά τον οποίο πολλοί Κινέζοι βρίσκονται με μέλη των οικογενειών τους και φίλους.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να «προσφερθούν φροντίδες στους τραυματίες και να ενισχυθεί η επίβλεψη και η ασφάλεια σε βιομηχανίες και τομείς-κλειδιά προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά η ζωή και το βιος των πολιτών», μετέδωσε το CCTV. Το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε πως επιχείρησαν πάνω από 100 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων στον τόπο της καταστροφής. Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε στις 04:00 σήμερα [τοπική ώρα· χθες στις 23:00 ώρα Ελλάδας], πρόσθεσε το υπουργείο.

A large blast took place in a barbecue restaurant in NW China’s Ningxia on June 21. To date, 31 people were killed in the accident. The cause of the blast is under investigation. #Blast #accident pic.twitter.com/6M2ScR5Jg9

— The Tide (@TideNewsZJ) June 22, 2023