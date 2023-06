Αποκάλυψη: Ο Μπαγκλαντεσιανός εξαφάνισε όλα τα δεδομένα του κινητού

Σημαντική αποκάλυψη για τις κινήσεις του 32χρονου από το Μπαγκλαντές, βασικού υπόπτου για τη δολοφονία της 27χρονης Πολωνής Αναστάζια, στην Κω, φέρνει στο φως το Alphafreepress. Ο ήδη προσωρινά κρατούμενος με απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή μετά την απολογία του στην κατηγορία της αρπαγής της άτυχης Αναστάζια, πέρα από το ότι την επομένη της δολοφονίας έβγαλε εισιτήριο με σκοπό να ταξιδέψει στην Ιταλία, είχε προχωρήσει και σε μια δεύτερη ενέργεια απόκρυψης κρίσιμων στοιχείων, για την περίπτωση που θα τον θεωρούσαν ύποπτο οι αστυνομικοί, αρχικά για την εξαφάνιση της κοπέλας.

Είχε σβήσει από το κινητό του τηλέφωνο όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε μία τέτοια συσκευή, όπως εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες.Όταν οι αστυνομικοί τον προσήγαγαν ως ύποπτο για την εξαφάνιση της Αναστάζια από το βράδυ της Δευτέρας, ως τον τελευταίο άνθρωπο που είχε συναντηθεί μαζί της, όπως ήταν επόμενο ζήτησαν και κατάσχεσαν το κινητό του τηλέφωνο.

Τότε, όπως αποκαλύπτει το Alphafreepress, βρήκαν τα πάντα να έχουν σβηστεί. Η αμέσως επόμενη κίνηση ήταν να το αποστείλουν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ, όπου ξεκίνησε η προσπάθεια των ειδικών να επανακτήσουν τα δεδομένα που σβήστηκαν. Ετσι, ενώ οι αστυνομικοί, που χειρίζονται την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα και την Πολωνία, περιμένουν σε πολύ σύντομο χρόνο τα αποτελέσματα από την ανάλυση-σύγκριση ιχνών DNA, που θα συνδέσουν τον υπήκοο Μπαγκλαντές με τον φόνο της Αναστάζια, από τα εργαστήρια επίσης περιμένουν να αντλήσουν στοιχεία μέσω της ανάλυσης του κινητού για το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα.

Δηλαδή, με ποιον ή ποιους επικοινώνησε, από ποιον ή ποιους δέχθηκε απαντητικές κλήσεις στο κινητό του, πού έστειλε μήνυμα, με ποιους ήρθε σε τηλεφωνική συνεννόηση για να ταξιδέψει στην Ιταλία-θα βρεθούν οι τελευταίοι για να γίνει γνωστό τι δικαιολογία τους πρόβαλε για το ταξίδι που τελικά δεν έγινε λόγω της σύλληψής του.

Επίσης, θα μπορέσουν οι αστυνομικοί να δουν σε ποιες κεραίες έδωσε σήμα το κινητό του εκείνη τη νύχτα, με δεδομένο ότι έγινε μεταφορά της σορού από τον τόπο του εγκλήματος στο σημείο των Αλυκών του νησιού όπου και βρέθηκε σε υδροβιότοπο, γεγονός που δυσκολεύει την ανεύρεση γενετικού υλικού και άλλων στοιχείων. Ετσι, θα φανεί αν ο συγκάτοικός του πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος έχει αλλάξει την αρχική του κατάθεση, δέχθηκε τηλεφώνημα να βοηθήσει στην μεταφορά-απόκρυψη της σορού, με δεδομένο ότι ο Μπαγκλαντεσιανός διέθετε ένα δίκυκλο με το οποίο μόνος δεν ήταν εύκολο να μεταφέρει την άτυχη Πολωνή. Στο μεταξύ, την Τετάρτη από τα εργαστήρια ταυτοποιήθηκε και τυπικά η η σορός της Αναστάζια με σύγκριση του γενετικού υλικού της τραγικής μητέρας της, η οποία ήρθε από τη χώρα της στην Κω.

Όπως ήταν φυσικό, είπε στους αστυνομικούς ότι δεν ήταν σε θέση να αντικρίσει το κορίτσι της και οι αστυνομικοί της διαβεβαίωσαν ότι θα γίνει η αναγνώριση μέσω της επιστημονικής οδού. Όπως προαναφέρθηκε, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος από το Μπαγκλαντές. Ο κατηγορούμενος, που αρνείται σθεναρά κάθε σχέση με το έγκλημα, απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας για δύο ώρες, συνοδευόμενος από τον συνήγορο που του όρισε το δικαστήριο, για το αδίκημα της αρπαγής της 27χρονης Πολωνής. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται, ενώ φέρεται να άλλαξε και την προανακριτική του κατάθεση. Εκεί είχε ισχυριστεί ότι είχε έρθει σε επαφή με την Αναστάζια με τη θέλησή της.

Τις ίδιες ώρες άλλαζε την κατάθεσή του και ο Πακιστανός συγκάτοικός του ο οποίος είχε πει ότι το βράδυ της Δευτέρας, δεν είχε πάει ο 32χρονος με την Πολωνή στο σπίτι τους. Τώρα ισχυρίζεται ότι πήγαν και ότι μόλις τους είδε τους είπε «να φύγουν αμέσως»! Ωστόσο, πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για όλους, αφού τα ευρήματα που έχουν για τις Αρχές την μέγιστη σημασία είναι τα ευρήματα των εργαστηρίων στα νύχια του θύματος, που μπορούν να «δείξουν» τον δολοφόνο.

Υπάρχει μια σειρά ερευνητικών πεδίων-τα νύχια της καθώς στα χέρια του υπόπτου βρέθηκαν γρατζουνιές- το σεντόνι με το οποίο την τύλιξε και πολλά ακόμη.Από τη στιγμή που ισχυρίζεται ότι δεν ήρθε σε καμία επαφή μαζί της, ό,τι και να βρεθεί που θα παραπέμπει στον ίδιο, θα είναι καταδικαστικό γι’ αυτόν…

BREAKING:

The Bangladeshi migrant Salahuddin S, suspected of murdering the 27-y-old Polish hotel worker Anastasia Rubinska on Kos (Greece), was taken to court today.

It decided that he will remain in custody.

Polish prosecutors were allowed to participate in his interrogation. pic.twitter.com/AKCPtuSYrV

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 21, 2023