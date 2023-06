Γιάννης Αντετοκούνμπο ποιήματα: Οι πρώτοι στίχοι του μπασκετμπολίστα

Στην ποίηση αποφάσισε να το «ρίξει» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του στον χώρο των ανεκδότων, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Για του λόγου το αληθές ο Giannis έκανε το πρωί της Τετάρτης ανάρτηση σε όλα τα social media γράφοντας τους πρώτους του στίχους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνόδευσε την «πρεμιέρα» του ως ποιητής με φωτογραφίες από προπόνηση με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Οι πρώτοι στίχοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος έγραψε στη λεζάντα των αναρτήσεών του ότι «μεταφέρομαι από τα ανέκδοτα στα ποιήματα» έχουν ως εξής: «Ο Greek freak είναι ένας μπασκετμπολίστας τόσο ψηλός και άψογος Και οι κινήσεις του είναι τόσο απαλές όσο ένα φιλί στο μάγουλο»

Greek freak is a baller so tall and sleek

And his moves are smooth as a kiss on the cheek. 😂😂

I’m transitioning from jokes to poems!! pic.twitter.com/G5FdkbIgPo

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 21, 2023