Τροχαίο σοκ: Τζιπ παραβίασε «κόκκινο» και σκότωσε 5 νεαρές γυναίκες

Ένα σοκαριστικό τροχαίο, στο οποίο έχασαν τις ζωές τους πέντε άνθρωποι, σημειώθηκε στην Μινεάπολη των ΗΠΑ. Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες της New York Post, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που ένα τζιπ που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στην Μινεάπολη, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας πέντε νεαρές γυναίκες, λίγες ώρες πριν από το γάμο της φίλης τους.

Το σύντομο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει το όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι Sabiriin Ali, 17 ετών, Sahra Gesaade, 20 ετών, Salma Abdikadir, 20 ετών, Sagal Hersi, 19 ετών και Siham Adam, 19 ετών, να παρασύρεται από το τζιπ, στην Lake Street το βράδυ της Παρασκευής (16/6). Τα νεαρά θύματα, τα οποία επέστρεφαν στο σπίτι τους, πέθαναν όλα επί τόπου, από την σφοδρή σύγκρουση. Ο οδηγός, σύμφωνα με την Star Tribune ονομάζεται Derrick John Thompson, 27 ετών, ο οποίος φέρεται να έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, άνω των 100 χλμ/ω, πριν συγκρουστεί πλαγίως με το διερχόμενο όχημα.

Ο 27χρονος οδηγός, ο οποίο είναι γιος του πρώην πολιτειακού αντιπροσώπου John Thompson, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά αργότερα συνελήφθη. Στην συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε έλεγχο για ναρκωτικά και αλκοόλ, σύμφωνα με την αστυνομία. Από τον οδηγό του τζιπ, είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα κυκλοφορίας μέχρι τον Μάρτιο, καθώς είχε καταδίκες για οδήγηση χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και να τεθεί υπό κράτηση.

WARNING: Disturbing video shows moment of impact from reckless driver speeding & running a red light before killing five people and fleeing the scene. Sources have identified the driver as Derrick John Thompson, the son of former DFL state Rep. John Thompson. pic.twitter.com/JVvNDwuaOV

— Liz Collin (@lizcollin) June 18, 2023