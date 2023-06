Σέρχιο Ρίκο ατύχημα: Ο τερματοφύλακας της Παρί ξύπνησε από το κώμα

Ο τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν, Σέρχιο Ρίκο, ο οποίος υπέστη σοβαρό ατύχημα με άλογο στο Ελ Ρασίγιο στα τέλη Μαΐου και έπεσε σε κώμα, είδε την κατάστασή του να βελτιώνεται αισθητά τις τελευταίες ώρες. Ο 29χρονος άνοιξε τα μάτια του και άρχισε να επικοινωνεί με τους οικείους του, σύμφωνα με όσα αναφέρει η «L’ Equipe». Βυθισμένος σε κώμα από τις 28 Μαΐου μετά από πτώση από άλογο, ο Σέρχιο Ρίκο δίνει σημάδια ανάκαμψης τις τελευταίες ώρες, όπως αποκάλυψε το Telecinco. Οι γιατροί αποφάσισαν τη Δευτέρα να μειώσουν τις δόσεις καταστολής που χορηγούνται στον Ισπανό τερματοφύλακα της PSG, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή ανάρρωση από το κώμα. Οι εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα, ενώ στη συνέχεια το νοσοκομείο Virgen del Rocio της Σεβίλλης αναμένεται να ενημερώσει για την κατάστασή του. Το περιβάλλον του παίκτη εξακολουθεί να είναι πολύ σοκαρισμένο, αλλά θέλει να παραμείνει προσεκτικό.

😢 May 2023: PSG goalkeeper Sergio Rico was involved in a horse riding accident, which put him in a coma.

🙏 June 2023: Rico has come out of his coma and regained consciousness.

🗣️ Rico’s wife: “I knew that he was going to get better because he’s a champion.”

