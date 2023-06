Μαρκ Άντονι παιδιά: Ο τραγουδιστής έγινε για 7η φορά πατέρας

Ο Μαρκ Άντονι έγινε πατέρας για 7η φορά. Η 24χρονη σύζυγός του, Νάντια Φερέιρα, δημοσίευσε μια φωτογραφία τους με το μωρό, την ημέρα της Γιορτής του Πατέρα, χωρίς να αποκαλύπτουν ωστόσο το φύλο. Στη φωτογραφία που αναρτήθηκε στο facebook, ο 54χρονος Άντονι κρατά στην αγκαλιά το παιδί του, με τη λεζάντα να γράφει: «Το timing του Θεού είναι πάντα τέλειο. Χαρούμενη ημέρα του πατέρα». Το ζευγάρι παντρεύτηκε με κουμπάρο τον Ντέιβιντ Μπέκαμ τον περασμένο Ιανουάριο στο Μουσείο Τέχνης Πέρεζ στο Μαϊάμι, έχοντας καλεσμένους, μεταξύ άλλων, τη Σάλμα Χάγιεκ, τον Μαλούμα, τον Ρομέο Σάντος, την Εύα Λονγκόρια, τον Marco Antonio Solís και και τον Λιν Μάνουελ Μιράντα, σύμφωνα με το «Hola!».

Ο τραγουδιστής του «I Need You To Know» έχει παντρευτεί συνολικά τέσσερις φορές, συμπεριλαμβανομένης αυτής με το νεαρό μοντέλο. Το 2000, ο Άντονι παντρεύτηκε με την ηθοποιό Νταγιανάρα Τόρες, με την οποία έχει δύο γιους. Μετά από τέσσερα χρόνια παντρεύτηκε την Τζένιφερ Λόπεζ, αποκτώντας τα δίδυμα Μαξ και Εμ. Στη συνέχεια, ακολούθησε ο γάμος με το μοντέλο Σάννον ντι Λίμας, το 2014. Το ζευγάρι χώρισε δύο χρόνια μετά και οριστικοποίησε το διαζύγιο, το 2017.