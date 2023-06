Μαράια – Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο άσος του NBA αγκαλιά με την εγκυμονούσα σύντροφό του

Με αφορμή την Ημέρα του Πατέρα η σύντροφος του Γιάννη Αντετοκούνμπο ανέβασε μερικές φωτογραφίες με τον άσο του NBA και τα παιδιά τους, για να του κάνει μία αφιέρωση. Η Μαράια Ρίντλσπιγκερ, δημοσίευσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινό τους στιγμιότυπο, με την ίδια να δείχνει τη φουσκωμένη κοιλιά της, την ώρα που διανύει την τρίτη εγκυμοσύνη της. Σε άλλες φωτογραφίες, εμφανίζεται ο Greak Freak με τους δύο γιους του, σε τρυφερά στιγμιότυπα. «Σε αγαπάμε τόσο πολύ μπαμπά και σε ευχαριστούμε για όλα όσα κάνεις για την οικογένειά μας που μεγαλώνει. Είσαι μεγάλη ευλογία!» έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Happy Father’s Day to all the dads out there. I’m so excited to get my gifts today. Two high-fives, a fist bump, a pair of socks, some drawers and a basic white T-shirt 😂😂😂

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 18, 2023