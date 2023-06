Ιλινόις πυροβολισμοί: Πληροφορίες για νεκρούς έξω από εμπορικό κέντρο

Πυροβολισμοί έπεσαν πριν λίγη ώρα σε εμπορικό κέντρο κοντά στο Willowbrook, στο Ιλινόις των ΗΠΑ. Τουλάχιστον 17 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ξένα δημοσιογραφικά μέσα κάνουν λόγο για νεκρούς. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 12:30 π.μ. της Κυριακής, κοντά στη διασταύρωση των Honeysuckle Rose Lane και Route 83 (Kingery Highway) στην κομητεία DuPage. Σύμφωνα με μάρτυρες, οι πυροβολισμοί έπεσαν κατά τη διάρκεια παράνομης κατάληψης δρόμου έξω από ένα μικρό εμπορικό κέντρο. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, οι πυροβολισμοί έπεσαν προς ένα πλήθος 200-300 ατόμων. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

BREAKING: At least 17 people shot in Willowbrook, Illinois in mass shooting. pic.twitter.com/20lKkxleCa

— Insider Corner (@insidercnews) June 18, 2023