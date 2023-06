Άντονι Μπλίνκεν – Πεκίνο: Διήμερη επίσκεψη για την άμβλυνση των εντάσεων

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν έφθασε σήμερα στο Πεκίνο για διήμερη επίσκεψη, την πρώτη υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Κίνα από τον Οκτώβριο του 2018, σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν οι εντάσεις στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Ο αμερικανός ΥΠΕΞ είχε αναβάλει το ταξίδι του στην Κίνα τον Φεβρουάριο στη σκιά της κρίσης που πυροδότησε η κατάρριψη ενός κινεζικού μπαλονιού που εισήλθε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, το οποίο η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «κατασκοπευτικό» ενώ το Πεκίνο υποστήριξε ότι «εξυπηρετούσε επιστημονικούς σκοπούς». Κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο, ο Μπλίνκεν θα έχει συνομιλίες με τους επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας, ενώ ενδέχεται να συναντήσει επίσης τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στο Πεκίνο, αφού οποιαδήποτε κλιμάκωση στις σχέσεις μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων έχει δυνητικό αντίκτυπο σε διάφορους τομείς: από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, το διεθνές εμπόριο, μέχρι την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. «Υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση ότι είναι αναγκαία η διατήρηση διαύλων επικοινωνίας σε ανώτερο επίπεδο», είπε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δημοσιογράφους. Η επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας έχει εγείρει ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση με αφορμή την Ταϊβάν, την οποία το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία που προορίζεται να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα. Ιδιαίτερα ανησυχητική για τους γείτονες της Κίνας ήταν η απροθυμία της να εμπλακεί σε διάλογο με τις ΗΠΑ με αντικείμενο τη διαχείριση κρίσεων, σε επίπεδο ηγεσίας των υπουργείων Άμυνας.

Πριν από την άφιξη του Άντονι Μπλίνκεν στο Πεκίνο, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γουάνγκ Γουενμπίν τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να εγκαταλείψουν την ψευδαίσθηση ότι αντιμετωπίζουν την Κίνα από θέση ισχύος. Κίνα και ΗΠΑ πρέπει να αναπτύξουν σχέσεις βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό και την ισότητα, σεβόμενοι τις διαφορές τους».

Καλλιεργείται πάντως η προσδοκία ότι το ταξίδι του Μπλίνκεν θα ανοίξει τον δρόμο για περισσότερες διμερείς συναντήσεις τους επόμενους μήνες, συμπεριλαμβανομένων ίσως επισκέψεων της υπουργού Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν και της υπουργού Εμπορίου Τζίνα Ραϊμόντο στην Κίνα. Θα μπορούσε επίσης να θέσει τις βάσεις για μελλοντικές συναντήσεις των προέδρων Σι και Μπάιντεν στο περιθώριο των προσεχών συνόδων κορυφής.

