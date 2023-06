27χρονη Κως – νέα: Επιστρατεύει ντετέκτιβ η μητέρα της Αναστάζια

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 27χρονης Αναστάζια στην Κω, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας. Στο νησί έφτασε κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών μετά τη σύλληψη του 32χρονου από το Μπαγκλαντές, που ήταν και ο τελευταίος άνθρωπος τον οποίο συνάντησε η κοπέλα. Παράλληλα, έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» όλες τις τοποθεσίες που μπορεί να είναι η κοπέλα με βάση το σήμα που εξέπεμψε το κινητό της, το οποίο βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο.

27-year-old Anastazja Rubińska disappeared last Monday in the town of Marmari, on the island of Kos in Greece Kos island

If anyone saw her on the day of the disappearance, please contact the police at +302242024444

Anyone who saw the Bangladeshi suspects should also call

(2/2) pic.twitter.com/TT3B9unbml

