Το ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο: Η ιστορία της Thylane Blondeau

Η Thylane Blondeau απασχόλησε για πρώτη φορά τα μέσα σε ηλικία 10 ετών, όταν φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά στη Vogue. Κόρη του ποδοσφαιριστή, Patrick Blondeau και της ηθοποιού, Veronica Loubry, η νεαρή καλλονή ξεκίνησε να ασχολείται με το μόντελινγκ σε ηλικία 4 ετών. Πριν καν πάει σχολείο, η Thylane Blondeau είχε περπατήσει στην πασαρέλα, σε επίδειξη του Jean Paul Gautier. Δύο χρόνια αργότερα, σε ηλικία 6 ετών, έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό «Vogue Enfants». Στα 13 της, εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού «Jalouse», ενώ τρία χρόνια πριν είχε κερδίσει τον τίτλο του «ομορφότερου κοριτσιού στον κόσμο» από τα διεθνή περιοδικά και ΜΜΕ. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο τίτλος αυτός την ακολουθεί μέχρι σήμερα, στα 22 της χρόνια κι η ίδια φαίνεται πως τον αξίζει.

Έχει καταφέρει να χτίσει τη δική της καριέρα στον χώρο του μόντελινγκ, ενώ έχει στο βιογραφικό της συνεργασία με πολλά διάσημα brands, όπως οι Dolce & Gabbana, L’Oréal και Versace. Το 2018, κυκλοφόρησε τη δική της σειρά ρούχων, με όνομα «Heaven May», ενώ κατέκτησε μια ακόμα διάκριση. Βρέθηκε στην κορυφή των 100 πιο όμορφων προσώπων του TC Candler. Ωστόσο, το μοναδικό ταλέντο της δεν είναι να ποζάρει στον φακό. Το μοντέλο από τη Γαλλία έκανε το υποκριτικό ντεμπούτο της το 2015 στο «Belle & Sebastian: The Adventure Continues» ως Gabriele. Πρόκειται μάλιστα, να παίξει σε δύο ακόμα ταινίες, το «Helvellyn Edge» και το «The Loneliest Boy in the World».

Δεν πιστεύει ότι είναι «το ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο»

Μπορεί ολόκληρη η κοινή γνώμη να έχει συμφωνήσει πως κέρδισε τον τίτλο επάξια, η ίδια όμως, δεν συμφωνεί. Όπως είχε δηλώσει στο «Frivolette», δεν της αρέσει να περιαυτολογεί. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω καν να μιλάω για τον εαυτό μου. Είναι αστείο, έτσι δεν είναι; Αλλά παίζω πιάνο, κιθάρα και ντραμς. Και τραγουδάω. Αλλά ντρέπομαι τρομερά για όλα όσα κάνω», ανέφερε. Σε άλλη της συνέντευξη στο «Telegraph», είχε πει: «Όταν είσαι μικρός, δεν δίνεις σημασία. Οι άνθρωποι λένε “ξέρεις, είσαι το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο” κι εσύ λες “δεν είμαι, απλά παίζω με το iPad μου”. Ακόμα και σήμερα, οι άνθρωποι μου λένε το ίδιο και εγώ τους λέω “είμαι απλώς μία έφηβη, ένας άνθρωπος”».

«Οι φίλοι μου κι εγώ δεν μιλάμε πολύ για το μόντελινγκ. Είναι κάπως σαν τον “μυστικό μου κήπο”. Αλλά η οικογένειά μου είναι πολύ χαρούμενη για μένα», συμπλήρωσε. Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια που είχε δεχτεί, όταν ήταν παιδί, για την ενασχόλησή της με το μόντελινγκ, η ίδια είχε δηλώσει: «Λοιπόν, η Κέιτ Μος ξεκίνησε να ασχολείται με το μόντελινγκ σε ηλικία 15 ετών. Οπότε, όχι δεν είμαι μόνο εγώ τόσο νέα. Εάν έχετε ένα καλό πρακτορείο και ανθρώπους που σας φροντίζουν, είναι τέλειο».

Η φωτογράφιση που προκάλεσε αντιδράσεις

Το αφιέρωμα της Vogue Paris στη Thylane Blondeau, όταν εκείνη ήταν μόλις 10 ετών προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Αν και κανείς δεν αμφισβήτησε την ομορφιά του κοριτσιού, υπήρξαν πολλοί που κατέκριναν το κόνσεπτ της φωτογράφισης. Στα στιγμιότυπα, η 10χρονη εμφανίζεται να ποζάρει με ένα χρυσό φόρεμα, ψηλοτάκουνα παπούτσια και έντονο μακιγιάζ. Άλλοι έκαναν λόγο για «εργαλειοποίηση» του κοριτσιού, ενώ άλλοι κατηγόρησαν το περιοδικό ότι δεν προωθεί σωστά πρότυπα στα παιδιά.

Η μητέρα της είχε δηλώσει τότε στο περιοδικό: «Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να φανεί σοκαριστικό. Ομολογώ ότι σοκαρίστηκα κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης. Αλλά επιτρέψτε μου να είμαι ακριβής… Το μόνο πράγμα που με συγκλόνισε είναι ότι το κολιέ που φορούσε, άξιζε 3 εκατ. ευρώ».

Ο αρραβώνας με τον Dj, Benjamin Attal

Η Thylane Blondeau είναι σε σχέση τα τελευταία 3 χρόνια όπως μαρτυρούν οι λογαριασμοί που διατηρεί στα social media. Το μοντέλο βγαίνει με τον Παριζιάνο Dj, Benjamin Attal. Οι δυο τους είναι μαζί από το καλοκαίρι του 2020, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει δώσει στη δημοσιότητα ο Benjamin Attal μέσω του Instagram του, έχουν αρραβωνιαστεί. Κρατούν χαμηλό προφίλ και προστατεύουν την προσωπική τους ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας.