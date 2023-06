Λιζ Χάρλεϊ – ταινία 2023: Η 58χρονη, σε ερωτικές σκηνές με γυναίκα

Η Λιζ Χάρλεϊ θα πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία, στα ηνία της οποίας θα βρίσκεται ο γιος της. Το 58χρονο μοντέλο και ηθοποιός θα παίξει στην ταινία «Strictly Confidential», όπου σε μία από τις σκηνές είναι ημίγυμνη και συμμετέχει σε μια ερωτική σκηνή με μια νεαρότερη γυναίκα (Πίαρ Τσιραβάρα). Η σκηνή αυτή, όπως και ολόκληρη η ταινία, θα σκηνοθετηθεί από τον γιος της Χάρλεϊ. Ο Ντάμιαν Χάρλεϊ στην πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα, στα 21 του χρόνια, ζήτησε από τη μητέρα του να παίξει σε ιδιαίτερα αποκαλυπτικές και ερωτικές σκηνές για χάρη της ταινίας του. Η υπόθεση της ταινίας έχει να κάνει με μία νέα γυναίκα που βρίσκει τον εαυτό της σε έναν κόσμο αποπλάνησης και προδοσίας, σε μια απόπειρα να μάθει για την υποτιθέμενη αυτοκτονία της καλύτερης φίλης της.

Ο Χάρλεϊ όχι μόνο δεν δυσκολεύτηκε να γυρίσει τις σεξουαλικές σκηνές της μητέρας του με μία νεαρή γυναίκα, αλλά ίσα-ίσα έδειξε τον ενθουσιασμό του από τη συνεργασία τους. «Κράτησε τον λόγο της και πρωταγωνίστησε στην πρώτη μου ταινία. Τα έδωσε όλα στην πανέμορφη Καραϊβική και το να δουλεύω μαζί της ήταν ένα όνειρο. Η πιο απίστευτη εμπειρία, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο», έγραψε στα στα κοινωνικά δίκτυα.

Liz Hurley stars in sexy, erotic movie — directed by her 21-year-old son https://t.co/XMHv6pXFy0 pic.twitter.com/XxOZqQTQPK

— New York Post (@nypost) June 16, 2023