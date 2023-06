Ζυρίχη – Τουρκία: Έκαψαν ομοίωμα του Ερντογάν, φώναζαν «σκοτώστε τον…»

Την τουρκική οργή πυροδότησε το κρέμασμα και το κάψιμο ομοιώματος του Ταγίπ Ερντογάν στη Ζυρίχη. Τόσο η τουρκική σημαία όσο και ο ομοίωμα του Τούρκου προέδρου κάηκαν μπροστά από την τράπεζα UBS, στην ελβετική πρωτεύουσα, από μια ομάδα ακτιβιστών που ονομάζεται Zurich Revolutionary Strike Collective. Παράλληλα, προβλήθηκε και πανό με σύνθημα «σκοτώστε (τον Ερντογάν)». Η Τουρκία κάλεσε τον Ελβετό πρέσβη για να διαμαρτυρηθεί, απαιτώντας τη διεξαγωγή έρευνας και τον εντοπισμό δραστών, σχολίαζαν τουρκικές διπλωματικές πηγές.

The #Swiss ambassador in Ankara was summoned to the Turkish Foreign Ministry, where he was protested about the action in #Zurich.

Earlier, a political action was held in Switzerland against #Erdogan. Activists hung a dummy similar to Erdogan by the neck, set it on fire.#Turkey pic.twitter.com/NcmpJofxJH

— Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) June 15, 2023