Σεισμός Γαλλία τώρα: 5,3 ρίχτερ στα δυτικά της χώρας

Σεισμική δόνηση 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη δυτική Γαλλία, στην περιοχή της πόλης Λα Ροσέλ στον Ατλαντικό Ωκεανό. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο ανέφερε ότι το επίκεντρο ήταν 127 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τη Ναντ και περίπου τριάντα χιλιόμετρα ανατολικά της Λα Ροσέλ. Γαλλικό σεισμολογικό κέντρο υπολογίζει το μέγεθος του σεισμού στους 5,9 βαθμούς. Η δόνηση σημειώθηκε στις 18:38 (19:38 στην Ελλάδα) και το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της δυτικής Γαλλίας. Η περιοχή κατά κανόνα δεν δίνει σεισμούς τέτοιου μεγέθους.

🔔#Earthquake (#séisme) M5.3 occurred 23 km SW of #Niort (#France) 12 min ago (local time 18:38:29). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/TMfkXUCwfq

🖥https://t.co/JjJMdUK8CV pic.twitter.com/dQjMUILxAR

— EMSC (@LastQuake) June 16, 2023