Άμπερ Χερντ Ισπανία: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον διακανονισμό με τον Τζόνι Ντεπ

Η Άμπερ Χερντ έχει ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, βρίσκοντας χαρά και παρηγοριά στην Ισπανία, μακριά από το πολύβουο χάος του Χόλιγουντ. Η ηθοποιός φαίνεται ότι προσαρμόζεται άψογα στο καινούργιο της περιβάλλον, συνομιλώντας αβίαστα σε άπταιστα ισπανικά. Μετά από ένα γεύμα στη Μαδρίτη, πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά την επίτευξη διακανονισμού στην πολύκροτη νομική διαμάχη της με τον πρώην σύντροφό της, Τζόνι Ντεπ. Εκφράζοντας τη βαθιά της ικανοποίηση, η Χερντ μοιράστηκε με ενθουσιασμό: «Είμαι εξαιρετικά ευτυχισμένη στην Ισπανία και ελπίζω να περνάω περισσότερο χρόνο εδώ. Λατρεύω να ζω σε αυτή τη χώρα με την κόρη μου, την Oonagh».

Τον Μάιο, αναφέρθηκε ότι η ηθοποιός πήρε την απόφαση να αποχαιρετήσει το Χόλιγουντ και να μετακομίσει στην Ισπανία, πουλώντας στη συνέχεια την κατοικία της στο Yucca Valley της Καλιφόρνια. Μετά την ατυχή έκβαση της περσινής δίκης για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του Ντεπ, η Χερντ αποφάσισε. Η δίκη ολοκληρώθηκε με την ασφαλιστική της εταιρεία να καταβάλλει πρόσφατα στον πρώην άντρα της, το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Ο σταρ των «Πειρατών της Καραϊβικής» ορκίστηκε να χωρίσει το ποσό τους, μεταξύ πέντε φιλανθρωπικών οργανώσεων, σύμφωνα με το ΤΜΖ. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ασφαλιστική εταιρεία της Χερντ κατέθεσε τα χρήματα στον ηθοποιό κι εκείνος με τη σειρά του θα δωρίσει 200.000 δολάρια σε πέντε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα. Η άνετη γνώση της ισπανικής γλώσσας έχει αναμφίβολα διευκολύνει την προσαρμογή της στη χώρα.

Πηγές αναφέρουν ότι έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ισπανία και είναι ικανοποιημένη με τη διγλωσσία της. Η Daily Mail ανέφερε μάλιστα ότι βρίσκει τεράστια ικανοποίηση στο να μεγαλώνει την κόρη της μακριά από τον θόρυβο και τους περισπασμούς του Χόλιγουντ. Σε ένα πρόσφατο βίντεο στο TikTok, η Amber εξέφρασε ολόψυχα τη βαθιά της αγάπη για την Ισπανία, διακηρύσσοντας: «Είμαι βαθιά ερωτευμένη με την Ισπανία». Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να κάνει αυτή τη μετακόμιση μόνιμη, απάντησε: «Το ελπίζω βέβαια. Λατρεύω να ζω εδώ». Στο ίδιο βίντεο, υπαινίχθηκε συναρπαστικά μελλοντικά σχέδια, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει μπροστά.

Amber Heard Says She’s Very Happy Living in Spain, Speaking Spanish Fluently https://t.co/PI1wYADwwa

— TMZ (@TMZ) June 14, 2023