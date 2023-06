Τέιλορ Σουίφτ στόκερ: Η τραγουδίστρια δέχθηκε απειλές για το σπίτι της στο Νάσβιλ

Στις ιστορίες με stalkers που καταδιώκουν σταρ του Χόλιγουντ έρχεται να προστεθεί η πρόσφατη περιπέτεια που είχε η Τέιλορ Σουίφτ, με έναν άνδρα. Ο Μίτσελ Τίμπελ, όπως είναι το όνομά του, συνελήφθη από τις αρχές, όταν άρχισε να απειλεί πως θα ανατινάξει με βόμβα το σπίτι της διάσημης ποπ σταρ, αν δεν του επιτρεπόταν να συναντήσει «την αδελφή ψυχή του», όπως την αποκάλεσε. Οι αρχές τέθηκαν σε συναγερμό όταν βρήκαν ένα μήνυμα που έλεγε ότι ο stalker της τραγουδίστριας «θα φορούσε ευχαρίστως μια βόμβα αν δεν μπορούσε να τη συναντήσει».

Οι απειλές του Τίμπελ δεν στρέφονταν μόνο κατά της Σουίφτ, αλλά και κατά των μελών της οικογένειάς της και των πιο κοντινών της ανθρώπων. Το πιο ανησυχητικό από όλα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, είναι ότι ο stalker πήρε πτήση από το Λονγκ Μπιτς προς το Νάσβιλ του Τενεσί, εκεί που βρίσκεται το σπίτι της τραγουδίστριας και ήταν προγραμματισμένο να δώσει συναυλία το ίδιο βράδυ. Τον έδιωξαν αμέσως από την κατοικία και του απαγόρευσαν να αγοράσει εισιτήρια για τη συναυλία. Ωστόσο, ο ίδιος κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση μέσω τρίτου. Για κακή του τύχη, η ασφάλεια τον εντόπισε και τον εμπόδισε να εισέλθει στην ιδιοκτησία της Τέιλορ Σουίφτ. Τέλος, μετά από έρευνες αποκαλύφθηκε ότι ο συγκεκριμένος άντρας, είναι παλιός.. γνώριμος των αρχών, μιας και αντιμετωπίζει κι άλλες κατηγορίες.

Mitchell Taebel faced multiple criminal charges of stalking, intimidation, invasion of privacy, and harassment against Taylor Swift. He allegedly posted threatening videos on Instagram throughout April saying that the singer “deserves to be shot.”

