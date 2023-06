Νότιγχαμ νεκροί: Συναγερμός στο κέντρο της πόλης

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για φόνο, μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων στο Νότιγχαμ σήμερα το πρωί της Τρίτης (13/6). Οπως αναφέρουν Βρετανικά ΜΜΕ, βρέθηκαν τρεις νεκροί στο κέντρο της πόλης και συνελήφθη ένας 31χρονος άνδρας ως ύποπτος για φόνο και παραμένει υπό κράτηση. Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί σε δρόμο στο κέντρο του Νότιγχαμ στις 6 το πρωί (ώρα Ελλάδας), στην Ilkeston Road. Στη συνέχεια η αστυνομία έλαβε κλήση για ένα άλλο περιστατικό σε κοντινή περιοχή, στην οδό Milton Street, όπου ένα φορτηγάκι, ένα λευκό Vauxhall Vivaro προσπάθησε να παρασύρει τρεις ανθρώπους. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, ο οδηγός κατέβηκε από το όχημα και τους μαχαίρωσε με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Στην συνέχεια, ένας ακόμη άνδρας βρέθηκε νεκρός στην Magdala Road, λίγο έξω από το κέντρο της πόλης. Η αστυνομία πιστεύει ότι αυτά τα τρία περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

‘It had taken place over multiple locations – the police apparently were seen taking from a rucksack a rather large knife.’

The latest from Nottingham 🧐 #Nottingham pic.twitter.com/v83riVw5QT

— Paul Golding (@GoldingBF) June 13, 2023