Τόρι Μπόουι αιτία θανάτου: Από τι πέθανε η 32χρονη πρωταθλήτρια

Μετά την ανακάλυψη της σορού της 32χρονης Ολυμπιονίκη Tori Bowie, άρχισαν οι εικασίες στα media, οι οποίες είχαν να κάνουν κυρίως με την ψυχική υγεία της και τα εμβόλια. Ωστόσο το μυστήριο λύθηκε: Η πρωταθλήτρια, η οποία ήταν οκτώ μηνών έγκυος την ημέρα του θανάτου της, πέθανε από επιπλοκές του τοκετού. Σύμφωνα με μια αναφορά της αστυνομίας, η σπρίντερ κυοφορούσε ένα «πλήρως ανεπτυγμένο έμβρυο» και είχε αρχίσει η διαδικασία της γέννας, η οποία δυστυχώς είχε τραγική έκβαση, όπως διαπίστωσαν οι ειδικοί που είχαν αναλάβει την υπόθεση. Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της από την αστυνομία, στις αρχές του Μαΐου, αφού οι δικοί της δεν είχαν καταφέρει για πολλές μέρες να έρθουν σε επαφή μαζί της. Με την είσοδό τους στο χώρο οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν νεκρή την πρωταθλήτρια.

Η Tori Bowie, που μεγάλωσε με τη γιαγιά της σε μια αγροτική περιοχή των ΗΠΑ, αναδείχθηκε χρυσή Ολυμπιονίκης το 2016 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ως μέλος της ομάδας 4 x 100 μ. των ΗΠΑ, ενώ στους ίδιους αγώνες κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μ., πίσω από την Τζαμαϊκανή Elaine Thompson-Herah, και το χάλκινο στα 200 μ. Ένα χρόνο αργότερα, το 2017, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λονδίνου, κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο στα 100 μ. με επίδοση 10.85, νικώντας για ένα εκατοστό του δευτερολέπτου τη Marie-Josee Ta Lou από την Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και στη σκυταλοδρομία. Στράφηκε αργότερα στο μήκος, με το οποίο είχε ασχοληθεί και στην αρχή της καριέρας της, και κατετάγη 4η στο Παγκόσμιο της Ντόχα, το 2019. Εκτός από τα 100 μ. αγωνιζόταν στα 200 μ. αλλά και στο μήκος.

Tori Bowie’s 100m win at the World Championships in 2017 ❤️

She might be gone but she’ll never be forgotten. pic.twitter.com/ZsTiCRnbJu

— Owen Morris (@O2GB15) May 3, 2023