Σάκκαρη Νότιγχαμ: Ξεκίνημα με το δεξί για τη Μαρία

Η Μαρία Σάκκαρη άρχισε νικηφόρα τους αγώνες της στο γρασίδι, επικράτησε της Κινέζας, Σιγιού Γουάνγκ με 6-2, 7-6 (6) και προκρίθηκε στη φάση των «16» στο 250άρι τουρνουά στο Νότιγχαμ. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της συνάντησης ανάμεσα στην Αλίζ Κορνέ και τη Βρετανίδα, Κέιτι Σγουάν (Νο.162). Η Σάκκαρη πήρε μια άτυπη ρεβάνς από την 22χρονη αριστερόχειρα Γουάνγκ για τον περσινό αποκλεισμό στο 2ο γύρο του US Open. Χρειάστηκε το 5ο match point για να κλείσει το 2ο σετ, με μια μεγάλη επιστροφή στο tie break.

Η Σάκκαρη αν και άρχισε με προβήματα στο 1ο σερβίς, είχε τις λύσεις για να κάνει το 1-0 και το 2-1. Η αριστερόχειρας Γουάνγκ κινδύνεψε σε δύο περιπτώσεις να δεχθεί break στο 2ο game, όμως βγήκε από τον κίνδυνο και με άσο έκανε το 1-1. Η Σάκκαρη αν και είδε το 30-0 να γίνεται 30-30, κράτησε το σερβίς της για το 2-1, με τη Γουάνγκ να κλείνει με άσο και το 2ο service game Η Ελληνίδα παίκτρια εκμεταλλευόμενη τα λάθη από τη Γουάνγκ έκανε το 3-2 και αμέσως μετά πέτυχε το πρώτο game στον αγώνα.

Η Γουάγνκ προηγήθηκε με 40-15, όμως η Σάκκαρη το μετέτρεψε σε αβαντάζ και μετά σε break για το 4-2. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η Σάκκαρη έκανε το 5-2 και δημιουργώντας προβάδισμα 15-40, με την πρώτη ευκαιρία πέτυχε νέο break, κλείνοντας το σετ με 6-2 σε 35 λεπτά.

Το 2ο σετ άρχισε στραβά για τη Σάκκαρη, προηγήθηκε 30-0, όμως με συνεχόμενα λάθη έδωσε την ευκαιρία στη Γουάνγκ να φθάσει στο 1ο δικό της break για το 1-0 και διατηρώντας το δικό της σερβίς έκανε το 2-0. Η Σάκκαρη αντέδρασε άμεσα, με άνεση μείωσε σε 2-1 και στο επόμενο game, με την 3η ευκαιρία της, έφθασε στο 3ο break στο παιχνίδι για το 2-2. Σε συνοπτικές διαδικασίες η Σάκκαρη προσπέρασε με 3-2, ενώ με άσο έκλεισε το 7ο game για το 4-3.

Με τις παίκτριες να διατηρούν με άνεση το σερβίς τους το σκορ πήγε στο 5-4. Στο 10ο game η Γουάνγκ προηγήθηκε 30-0, όμως με δυο αβίαστα λάθη και ένα διπλό λάθος η Σάκκαρη προσπέρασε 30-40 έχοντας το 1ο match point, που πήγε χαμένο. Η Σάκκαρη στο 12ο game βρήκε τρία σερί match point στο 0-40, όμως με συνεχόμενα αβίαστα λάθη έδωσε την ευκαρία στη Γουάνγκ να ισοφαρίσει 6-6 και το σετ να κριθεί στο tie break. Εκεί η Γουάνγκ άρχισε με μίνι break, προηγήθηκε 2-0 και 5-2, η Σάκκαρη ισοφάρισε σε 5-5, με drop shot «έσβησε» το set point της Γουάνγκ στο 5-6, με winner προσπέρασε 7-6 και μετά το λάθος από τη Γουάνγκ έφθασε στο 7-6(6) και στην τελική νίκη, έπειτα από μια ώρα και 42 λεπτά.

Strong start for top seed Maria Sakkari in Nottingham!

The Greek star won 79% of her first serve points to defeat Xiyu Wang 6-2 7-6(6). #RothesayOpen pic.twitter.com/godizzezLZ

— Tennis Channel International (@TennisChanneli) June 12, 2023