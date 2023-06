Τσιτσιπάς – Μπαντόσα Ντουμπάι: Γλέντι αλλά ελληνικά

Γλέντι αλλά ελληνικά για τον Στέφανο Τσιτσιπά και την Πάουλα Μπαντόσα στο Ντουμπάι. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας την Παρασκευή αποκάλυψε με βίντεο και εν συνεχεία με φωτογραφίες ότι είναι ζευγάρι με την Ισπανίδα συναδελφό. Οι δύο τους ζουν τον έρωτα τους στο Ντουμπάι και συνδυάζουν την διασκέδαση και την προπόνηση. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ξέρει καλά το Ντουμπάι και τους ανθρώπους του αποφάσισε να δείξει στην Πάουλα πως γλεντούν στην Ελλάδα και έτσι βρέθηκαν σε ελληνικό εστιατόριο και έσπασαν πιάτα!

Dancing and smashing dishes in a Greek restaurant 🤩 pic.twitter.com/7U95EYRicO

This is so funny & they are so cute!😀🥰 pic.twitter.com/Qrw6pYvG6H

— Tsitsidaily🇬🇷🇺🇦 (@tsitsidaily) June 10, 2023