Κολομβία – παιδιά στη ζούγκλα: “Θαύμα” μετά από 40 μέρες αγωνίας!

Υποσιτισμένα, με το σώμα τους καλυμμένο με τσιμπήματα εντόμων μετά την περιπλάνησή τους επί 40 μέρες στην πυκνή ζούγκλα του Αμαζονίου στην Κολομβία, τα τέσσερα παιδιά, 13, 9, 4 ετών και 1 έτους, που επέζησαν όταν συνετρίβη το μικρό αεροσκάφος με το οποίο ταξίδευαν, βρέθηκαν ζωντανά. «Τα τέσσερα παιδιά που χάθηκαν πριν από 40 ημέρες στην κολομβιανή ζούγκλα βρέθηκαν ζωντανά», επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο μέσω Twitter, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφία στρατιωτικών και ιθαγενών από την τοποθεσία όπου εντόπισαν τα αδέλφια. «Ναι, βρήκαν τα παιδιά, χρειάζομαι μια πτήση, ένα ελικόπτερο να πάω να τα βρω επειγόντως», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο παππούς των παιδιών, ο Φιδένσιο Βαλένσια. Τα παιδιά στην πραγματικότητα δεν είχαν απομακρυνθεί πολύ από τον τόπο της συντριβής, εξήγησε ο ίδιος. «Τα βρήκε ιθαγενής Αραρακουάρα που τα έψαχνε από την αρχή, ο Χένρι Γκερέρο», πρόσθεσε ο παππούς.

Ο πρόεδρος Πέτρο είχε αρχικά ανακοινώσει μέσω Twitter πως τα παιδιά βρέθηκαν τη 17η Μαΐου, αλλά κατόπιν διέγραψε την ανάρτηση, εξηγώντας πως η πληροφορία δεν επιβεβαιώθηκε και ζητώντας συγγνώμη.

Μέλη της φυλής αυτοχθόνων Ουιτότο, εξοικειωμένα με τη ζωή στη ζούγκλα, τα τέσσερα παιδιά περιπλανιούνταν στην πυκνή βλάστηση από την 1η Μαΐου, την μέρα που το Cessna 206 στο οποίο επέβαιναν, μαζί με τη μητέρα τους, τον πιλότο κι έναν συγγενή τους, συνετρίβη. Οι τρεις ενήλικοι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος βρέθηκαν νεκροί από τον στρατό στον τόπο της καταστροφής. «Ήταν μαζί, είναι αδύναμα, ας αφήσουμε να τα εξετάσουν γιατροί. Τα βρήκαν, αυτό με χαροποιεί πολύ», είπε ο πρόεδρος Πέτρο σε δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας πως τα έβγαλαν πέρα μόνα τους μέσα στη ζούγκλα. Ο κολομβιανός στρατός δημοσιοποίησε μέσω Twitter περισσότερες φωτογραφίες από το σημείο όπου βρέθηκαν τα αδέλφια, καθισμένα πάνω σε λινάτσες, πλαισιωμένα από στρατιωτικούς και ιθαγενείς που τους πρόσφεραν να φάνε και να πιούνε. Τα δυο μεγαλύτερα φόραγαν σκισμένα παντελόνια τζιν και μακρυμάνικα μπλουζάκια, με τα πόδια τυλιγμένα με λωρίδες υφάσματος.

Πάνω από εκατό στρατιωτικοί, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών, και δεκάδες αυτόχθονες έψαχναν τα παιδιά στη ζούγκλα στα όρια των νομών Γουαβιάρε και Κακετά, μετά τον εντοπισμό του αεροπλάνου με τη μύτη καρφωμένη στο έδαφος μέσα στην πυκνή βλάστηση.

Οι πιθανότητες να βρεθούν ζωντανά τα παιδιά έμοιαζαν να μειώνονται κάθε ημέρα που περνούσε στο εξαιρετικά εχθρικό περιβάλλον όπου αναζητούν λεία ιαγουάροι, πούμα, ερπετά και άλλα αρπακτικά. Υπάρχουν επίσης αδηφάγα έντομα κάθε λογής, ενώ υπήρχε επίσης το κρίσιμο ζήτημα της εύρεσης πόσιμου νερού. Στην περιοχή αυτή εξάλλου δρουν διαφωνούντες της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC, συγκεκριμένα ομάδα με την οποία διακόπηκαν πρόσφατα οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η είδηση της εξαφάνισης των παιδιών έκανε τον γύρο του κόσμου, όπως και τα βίντεο και οι φωτογραφίες από την επιχείρηση διάσωσης του στρατού. Στην πορεία βρέθηκαν μπιμπερό, ψαλίδι, παπούτσια, μισοφαγωμένα φρούτα, ίχνη και ακόμη αυτοσχέδια καταλύματα. «Σήμερα είναι μέρα μαγική, που, χωρίς καμιά αμφιβολία μας γεμίζει χαρά», επέμεινε ο Κολομβιανός πρόεδρος μετά την επιστροφή του από την Κούβα, όπου η κυβέρνησή του και ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), επισήμως η τελευταία οργάνωση ανταρτών που συνεχίζει τον ένοπλο αγώνα στην Κολομβία, κατέληξαν στην υπογραφή εξάμηνης εκεχειρίας.

«Επιστρέφω και η πρώτη είδηση που μαθαίνω είναι πως οι αυτόχθονες και τα μέλη των ένοπλων δυνάμεων που συμμετείχαν στην έρευνα βρήκαν τα παιδιά 40 μέρες αργότερα», πρόσθεσε. «Ήταν μόνα, τα κατάφεραν μόνα τους. Είναι απόλυτο παράδειγμα επιβίωσης, θα μείνει στην ιστορία. Αυτά τα παιδιά είναι σήμερα τα παιδιά της ειρήνης και τα παιδιά όλης της Κολομβίας», επέμεινε.

4 kids lost in the jungle for 40 days after a plane crash found alive in Colombia https://t.co/4RqoNzM7B2 pic.twitter.com/zBiO4T97K9

Ο κ. Πέτρο εξήρε επίσης «τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των στρατιωτικών και των ιθαγενών» στις έρευνες, «παράδειγμα συμμαχίας από το οποίο πρέπει να αντλήσει διδάγματα η χώρα». «Αν οι γιατροί συστήσουν να τα μεταφέρουμε στην Μπογοτά ή στη Βιγιαβισένσιο (κεντρικά), θα εξαρτηθεί από το τι θα αποφασίσουν. Θα προσπαθήσω να μιλήσω μαζί τους», ανέφερε. Στο μεταξύ ο Ουίλσον, βελγικός ποιμενικός που χάθηκε κατά τη διάρκεια της αναζήτησης των παιδιών μέσα στη ζούγκλα, συνεχίζει να μην έχει βρεθεί ακόμη, σημείωσε με λύπη ο αρχηγός του κράτους. Τα παιδιά –το μεγαλύτερο και το νήπιο είναι κορίτσια– ξέρουν πώς να επιβιώσουν στη ζούγκλα, είχαν επισημάνει συγγενείς τους κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Colombia: Lost police dog may be with missing Children

🐶Weird story. Plane crashes, found in jungle, 3 dead, 4 kids missing. Police dog goes missing. Footprints show he may be with the kidshttps://t.co/tFHM3vyu9O#K9 #dog #police #WaronDrugs #dogsoftwitter #OPLive #OnPatrolLive pic.twitter.com/dCpiCqB5ln

— On Patrol K9 (@OnPatrolK9) June 9, 2023