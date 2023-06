Αίγυπτος καρχαρίας: Η επίθεση που σόκαρε τον κόσμο – Φώναξε «μπαμπά» ο νεαρός πριν βρει φρικτό θάνατο

Τις αγωνιώδεις προσπάθειες ενός 23χρονου Ρώσου, ο οποίος προσπαθούσε να ξεφύγει από έναν καρχαρία, που τον είχε αρπάξει σε παραλία θερέτρου της Αιγύπτου, κατέγραψε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε από χθες στο διαδίκτυο. Στα πλάνα, διακρίνεται ο νεαρός Ρώσος, ονόματι Βλαντιμίρ Ποπόβ να κολυμπά, όταν ξαφνικά ο καρχαρίας – τίγρης τον περικυκλώνει και του επιτίθεται, ενώ σταδιακά το νερό γύρω-γύρω άρχισε να κοκκινίζει. Λίγο αργότερα, μετά το θάνατο του 23χρονου, ο καρχαρίας πιάστηκε από ντόπιους ψαράδες και σύρθηκε στην ακτή, όπου οι συγκεντρωμένοι τον χτύπησαν με ρόπαλα μέχρι θανάτου.

A shark which attacking a Russian tourist swimming in Egypt, has been caught and killed.#SharkAttack, #Shark #Russian #Egypt #SharkInEgypt pic.twitter.com/k9cITSfc3c

