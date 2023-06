Σακίρα – Χάμιλτον: Νέα αρχή για την τραγουδίστρια

Νέα αρχή φαίνεται πως κάνει η Σακίρα με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της F1 και επιχειρηματία, Λίουις Χάμιλτον. Την περασμένη εβδομάδα, η κολομβιανή τραγουδίστρια παρακολούθησε τον Λίουις Χάμιλτον να αγωνίζεται στο Γκραν Πρι της F1 στην Ισπανία και στη συνέχεια δείπνησαν μαζί, με αποτέλεσμα να οργιάσουν οι φήμες που τους θέλουν ζευγάρι.

Shakira and Lewis Hamilton in Early Stages of Dating: ‘Fun and Flirty,’ Says Source (Exclusive) https://t.co/NfblheOmvu — People (@people) June 8, 2023

Μετά από μια σειρά δημοσίων εξόδων, μια πηγή που γνωρίζει και τους δύο αστέρες είπε στο PEOPLE ότι η τραγουδίστρια και ο οδηγός της Formula 1 είναι στα πρώιμα στάδια της σχέσης. “Περνούν χρόνο μαζί και είναι στο στάδιο της “γνωριμίας” τόνισε. “Διασκεδάζουν και φλερτάρουν”. Τον περασμένο μήνα, η Σακίρα εθεάθη να κάνει παρέα με τον Χάμιλτον και τους φίλους της σε εκδρομή με σκάφος στο Μαϊάμι μετά την παρακολούθησή της στο Γκραν Πρι του 2023. Η εμφάνισή της στους αγώνες του Μαϊάμι έγινε μια μέρα αφότου έλαβε το πρώτο βραβείο για τη Γυναίκα της χρονιάς (Woman of the Year) από το Billboard στο εναρκτήριο γκαλά Latin Women in Music.