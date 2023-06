Νέα Υόρκη καπνός: Απόκοσμες εικόνες στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ – Από τις φωτιές στον Καναδάς

Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα στις βορειοανατολικές ΗΠΑ από καπνούς που «ταξίδεψαν» από τις μεγάλες πυρκαγιές που καίνε στον Καναδά. Στη Νέα Υόρκη, το άγαλμα της Ελευθερίας και οι ουρανοξύστες του Μανχάταν καλύφθηκαν από πορτοκαλί καταχνιά, ενώ μάσκες –απομεινάρια της πανδημίας του νέου κορωνοϊού– ξανάκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους

Δείτε στο εντυπωσιακό βίντεο που ακολουθεί πώς η Νέα Υόρκη «πνίγηκε» από τον καπνό μέσα σε λίγες ώρες

Timelapse of wildfire smoke consuming the New York City skyline earlier today.pic.twitter.com/W3qu9buL5O — The Spectator Index (@spectatorindex) June 7, 2023

Η ορατότητα έχει μειωθεί τόσο που η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) επιβράδυνε την αεροπορική κίνηση κι έφθασε στο σημείο να καθηλώσει πτήσεις στο έδαφος. Οι αμερικανικές αρχές εξάλλου κάλεσαν τους πολίτες η κατάσταση της υγείας να «πάρουν προφυλάξεις» με δεδομένη την ραγδαία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα. Τα έκτακτα προειδοποιητικά δελτία για την ποιότητα του αέρα εξαιτίας των πυρκαγιών στον Καναδά αφορούσαν χθες πάνω από 100 εκατομμύρια Αμερικανούς, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος (EPA).

Οι προειδοποιήσεις απευθύνονται στους κατοίκους του μεγαλύτερου μέρους των βορειοανατολικών ΗΠΑ, από το Σικάγο στον βορρά μέχρι την Ατλάντα στον νότο. Η ποιότητα του αέρα στη ζώνη αυτή «πλήττεται κυρίως από τις φωτιές στον Καναδά, ωστόσο άλλες ρυπαντικές εκπομπές τοπικά και οι μετεωρολογικές συνθήκες μπορεί επίσης να διαδραματίζουν ρόλο», διευκρίνισε η EPA. «Οι εξελίξεις στον Καναδά αποτελούν «ακόμη μια ανησυχητική ένδειξη του τρόπου που η κλιματική κρίση πλήττει τις ζωές μας», δήλωσε χθες Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρίν Ζαν-Πιερ.

Μαίνονται οι φωτιές στον Καναδά

Μετά τις καναδικές επαρχίες Αλμπέρτα (δυτικά) και Νέα Σκοτία (ανατολικά), είναι σειρά του Κεμπέκ να βιώσει πυρκαγιές έκτασης που «δεν είχε ξαναδεί ποτέ»: σχεδόν 140 φωτιές ήταν ενεργές χθες, ανάμεσά τους περίπου σαράντα που χαρακτηρίζονται εκτός ελέγχου, σύμφωνα με την Εταιρεία Προστασίας των Δασών από τις Πυρκαγιές (Société de protection des forêts contre le feu, SOPFEU). Και δεν αναμένεται να σημειωθούν βροχές πριν από το βράδυ της Δευτέρας.

⚠️ New York’s air quality getting worse after smoke from Canadian wildfires blankets city 😷 Schools remain open but all outdoor activities have been cancelled and Mayor Eric Adams urges residents to ‘stay inside, close windows and doors’ https://t.co/5i1BTqSlGq pic.twitter.com/zdWKAhbcsy — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 8, 2023

«Με το προσωπικό που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μετά βίας σχεδόν 40 πυρκαγιές ταυτόχρονα», τόνισε ο πρωθυπουργός της επαρχίας Φρανσουά Λεγκό. Κατά συνέπεια οι αρχές είναι αναγκασμένες να καθυστερούν τις προσπάθειες να ελεγχθούν κάποιες και να επικεντρώνονται «στις τοποθεσίες όπου η κατάσταση είναι επείγουσα», συνέχισε. Οι αρχές του Κεμπέκ έχουν αναπτύξει εκατοντάδες ανθρώπους στο πεδίο. Με τη διεθνή βοήθεια, ιδίως τους περίπου εκατό πυροσβέστες από τη Γαλλία, που αναμένεται να φθάσουν στην επαρχία ως αύριο Παρασκευή, ελπίζουν να φθάσουν τους 1.200.

Authorities in New York, Toronto and Ottawa warned residents about the health risks from air polluted by smoke due to unprecedented early summer wildfires in eastern Canada https://t.co/zzZLxDVDUE 1/5 pic.twitter.com/MQAC6PETye — Reuters (@Reuters) June 7, 2023

«Εκατοντάδες Αμερικανοί πυροσβέστες έχουν φθάσει στον Καναδά και άλλοι βρίσκονται στον δρόμο», τόνισε χθες βράδυ ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, έπειτα από συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ο τελευταίος «διέταξε την ομάδα του να αναπτύξει όλους τους διαθέσιμους ομοσπονδιακούς πόρους πυρόσβεσης (…) για να σβηστούν οι πυρκαγιές που πλήττουν καναδικές και αμερικανικές κοινότητες», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος .

Πάνω από 20.000 Καναδοί εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Την ίδια ώρα σε πάνω από 20.000 υπολογίζονται οι πολίτες του Καναδά που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους σε όλη τη χώρα, οι μισοί και πλέον στο Κεμπέκ όπου οι αρχές ετοιμάζονται να απομακρύνουν εσπευσμένα από τις εστίες τους επιπλέον 4.000 κατοίκους. Όπως άλλοι 7.500 συμπολίτες της, η Νάνσι Νετσολνιέ εξήγησε μέσω Facebook πως εγκατέλειψε στις 02:00 της Τετάρτης την πόλη Σιμπουγκαμό του Κεμπέκ (βόρεια), μαζί με τον σύντροφό της και τα δυο χάσκι τους. «Αποφασίσαμε να φύγουμε με πλεούμενο, κάτι που μας επέτρεψε να πάρουμε μερικά σημαντικά πράγματα μαζί μας», ανέφερε, προσθέτοντας πως φοβάται ότι θα τα χάσει όλα.

This is one of the largest wildfires raging in #Canadá 🇨🇦 The Donnie Creek Fire in British Columbia. It has burned more than 2,400 km², making it one of the largest recorded in the history of the province. #CanadaOnFire #CanadaWildfires pic.twitter.com/wHHkokISBs — uzii (@uziihashmi_) June 8, 2023

Η κατάσταση «είναι πολύ αγχωτική», είπε στην εφημερίδα La Presse ο Ντάνιελ Χάρβεϊ, κάτοικος της Σαπέ, κοντινής πόλης όπου οι κάτοικοι ετοιμάζονται να φύγουν. Ο πατέρας ετοιμάζει «κιτ αναχώρησης για κάθε παιδί: έγγραφα, σκληροί δίσκοι, φωτογραφίες. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνει, επομένως πρέπει να ενεργήσαμε ως εάν» να μέλλουν να καούν τα πάντα. Η γαλλόφωνη καναδική επαρχία μετρά 443 πυρκαγιές από τις αρχές του 2023, έναντι 200 κατά μέσον όρο την αντίστοιχη περίοδο των τελευταίων δέκα ετών, με τη συνολική καμμένη έκταση να υπολογίζεται σε 38 εκατομμύρια στρέμματα, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των τελευταίων δεκαετιών.