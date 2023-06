Σακίρα – Χάμιλτον: Σε δείπνο μετά το ισπανικό Grand Prix

Η Σακίρα και ο Λιούις Χάμιλτον συναντήθηκαν μετά τον αγώνα στο Μοντμελό της Ισπανίας, όπου δείπνησαν μαζί. Πριν από λιγότερο από έναν μήνα, μετά το Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι, είχε γίνει γνωστό πως ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και η τραγουδίστρια, είχαν δειπνήσει στο εστιατόριο «Cipriani». Οι φήμες για τη σχέση μεταξύ της Κολομβιανής σταρ και του Βρετανού οδηγού αναζωπυρώθηκαν, αφού εθεάθησαν ξανά στο δείπνο μετά το ισπανικό, αυτή τη φορά, Grand Prix την Κυριακή. Η Σακίρα προσγειώθηκε στη Βαρκελώνη την Τετάρτη με τα παιδιά της, Σάσα και Μίλαν, και εκμεταλλεύτηκε την επίσκεψη για να απολαύσει το ισπανικό Grand Prix που διεξήχθη στην Καταλονία, όπου ο Χάμιλτον επέστρεψε στο βάθρο, αφού τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν.

Shakira and Lewis Hamilton having dinner with friends in Barcelona. pic.twitter.com/Xqo6kSPErS

Από τότε που εντοπίστηκαν πολλές φορές μαζί μετά τον αγώνα στο Μαϊάμι, οι φήμες για μια σχέση μεταξύ της Σακίρα και του Χάμιλτον έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Το βράδυ της Κυριακής διέρρευσαν στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες της τραγουδίστριας μαζί με τον οδηγό της Formula σε εστιατόριο της Βαρκελώνης. Δεν ήταν μόνοι τους, καθώς στο δείπνο συμμετείχαν επίσης ο Καναδός μουσικός και παραγωγός Ντάνιελ Σίζαρ, ο Σουδανός τραγουδοποιός Μουστάφα και το μοντέλο Φάι Κάντρα, στενή φίλη της Κένταλ Τζένερ, στο εστιατόριο «El Parco», ένα γνωστό ιαπωνικό εστιατόριο της πόλης. Οι λεπτομέρειες της σχέσης τους δεν έχουν εξακριβωθεί από κανέναν από τους δύο. Μάλιστα, ο Χάμιλτον πρόσφατα δήλωσε στη μέση μιας εκδήλωσης ότι ψάχνει για κοπέλα: «Πρέπει να βρω μια Λατίνα».

Lewis : “I need to find myself a Latina,” 😆 then George proceeds to find him a girlfriend in the audience 🤣🤣#SpanishGP pic.twitter.com/Lvhc2JULBF

— Sir Lewis Updates (@LH44updates) June 3, 2023