Πλαφόν στις παραλίες: Μη βιώσιμος αριθμός επισκεπτών στις ιταλικές αμμουδιές

Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και το καλοκαίρι γνέφει, πλησιάζει γρήγορα η εποχή του χρόνου που τουρίστες από όλο τον κόσμο θα καταλάβουν τις ακτές της Ιταλίας. Όμως η τεράστια δημοτικότητα των δύο μεγαλύτερων νησιών της Ιταλίας, της Σικελίας και της Σαρδηνίας, γνωστών για τις παρθένες παραλίες με τα καταγάλανα νερά, έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, με τα σκουπίδια και την κλοπή άμμου να συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα προβλήματα. Φέτος το καλοκαίρι, ωστόσο, οι τοπικές αρχές λαμβάνουν επιπλέον μέτρα για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, επιβάλλοντας αυστηρά ημερήσια όρια επισκεπτών σε κάποιες από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες παραλίες. Ενώ το Μπαουνέι, ένα μικρό χωριό σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ανατολικής Σαρδηνίας, έχει εφαρμόσει ημερήσιο πλαφόν επισκεπτών τα προηγούμενα χρόνια, φέτος αναγκάστηκε να περιορίσει ακόμη περισσότερο τον αριθμό των λουόμενων στις κοντινές του παραλίες.

«Το έδαφός μας αποτελείται κυρίως από ψηλούς βράχους, όπου ζουν αγριοπρόβατα και γεράκια, και μόλις δώδεκα παραλίες, οπότε όλοι συρρέουν εκεί, προκαλώντας συνωστισμό», λέει στο CNNi ο δήμαρχος του Μπαουνέι, Στέφανο Μόνι. «Δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε χιλιάδες λουόμενους καθημερινά, όλους στριμωγμένους σε ένα σημείο όπως παλιά, είναι μη βιώσιμο». Τέσσερις παραλίες επηρεάζονται από τα μέτρα. Η Κάλα ντέι Γκαμπιάνι και η Κάλα Μπιριάλα έχουν τώρα ένα ημερήσιο πλαφόν 300 επισκεπτών, ενώ η Κάλα Γκολόριτζε έχει όριο 250 επισκεπτών και η Κάλα Μαριόλου, η μεγαλύτερη από τις παραλίες, έχει όριο 700 ατόμων ανά ημέρα.

Οι επισκέπτες της Κάλα Γκολορίτζε, η οποία είναι προσβάσιμη μόνο με τα πόδια ή με σκάφος, θα πληρώνουν εισιτήριο εισόδου έξι ευρώ. Οι παραθεριστές πρέπει να κάνουν κράτηση θέσης σε όλες αυτές τις τοποθεσίες μέσω μιας εφαρμογής που ονομάζεται Cuore di Sardegna (Καρδιά της Σαρδηνίας) τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την επίσκεψή τους. Το εισιτήριο για την Κάλα Γκολόριτζε μπορεί να πληρωθεί είτε ηλεκτρονικά είτε με μετρητά στην είσοδο του κολπίσκου. Η χρέωση αυτή θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση της επιτήρησης, του χώρου στάθμευσης και της συντήρησης των μονοπατιών και των τουαλετών στην παραλία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στην Κάλα Μαριόλου, μια από τις πιο διάσημες παραλίες της Σαρδηνίας, ισχύει πλέον τέλος ενός ευρώ ανά επιβάτη για κάθε σκάφος ή λέμβο που ελλιμενίζεται. «Πρέπει να προστατεύσουμε αυτόν τον παράδεισο και το εύθραυστο οικοσύστημά του», προσθέτει ο Μόνι. Ο δήμαρχος λέει ότι τα νερά του Μπαουνέι αξιολογήθηκαν ως η πιο όμορφη θάλασσα της Ιταλίας το 2022, ενώ είναι επίσης περιοχή ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος λόγω των προστατευόμενων ειδών ζώων και πτηνών. «Πρέπει να τεθούν όρια αλλιώς τα πάντα καταρρέουν», προσθέτει. Ο Μόνι επισημαίνει ότι η Κάλα Μαριόλου έχει πολιορκηθεί από έως και 2.000 τουρίστες την ημέρα τα προηγούμενα χρόνια, μια κατάσταση που περιγράφει ως «μακελειό». Η παράκτια περιοχή του Μπαούνι υποδέχεται περίπου 300.000 τουρίστες κάθε καλοκαίρι. Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει περαιτέρω τους περιορισμούς, ο Μόνι έχει υποβάλει αίτημα στις περιφερειακές αρχές της Σαρδηνίας για την εφαρμογή υποχρεωτικής απόστασης έξι τετραγωνικών μέτρων μεταξύ των λουόμενων σε ολόκληρη την ακτογραμμή.

Το Μπαουνέι δεν είναι το μοναδικό θέρετρο στη Σαρδηνία που προσπαθεί να κρατήσει χαμηλά τον αριθμό των επισκεπτών αυτό το καλοκαίρι. Το Στιντίνο, ένα ψαροχώρι στη βόρεια ακτή, υιοθετεί αυστηρά μέτρα για την προστασία της ροζ κοραλλιογενούς παραλίας Λα Πελόζα. Η παραλία, που που πήρε το όνομά της από τα «τριχωτά» (pelosi στα ιταλικά) φυτά που προεξέχουν από τους αμμόλοφους, συγκαταλέγεται στις πιο όμορφες και πολυσύχναστες της Ιταλίας. Κατά την υψηλή περίοδο, η αμμουδιά της είναι συχνά ένας λαβύρινθος από πετσέτες και λουόμενους, ενώ για να βουτήξει κανείς στα όμορφα νερά της πρέπει να κάνει ζιγκ-ζαγκ ανάμεσα σε αμέτρητα φουσκωτά στρώματα.

«Έχουμε περιορίσει τους τουρίστες στη Λα Πελόζα σε 1.500 την ημέρα με εισιτήριο 3,50 ευρώ, οι κρατήσεις και οι πληρωμές μπορούν να γίνουν σε εξουσιοδοτημένο ιστότοπο», λέει η δήμαρχος του Στιντίνο Ρίτα Λιμπάνια Βαλεμπέλα, φέροντας ως παράδειγμα μια παλιότερη αυγουστιάτικη μέρα, όταν οι αρχές της πόλης κατέγραψαν περίπου 38.000 τουρίστες να κολυμπούν στα νερά της. «Ήταν σοκαριστικό και αηδιαστικό. Καταστράφηκε ο φυσικός βιότοπος με αποτέλεσμα τη διάβρωση της άμμου. Δεν αντέχω να βλέπω τους τουρίστες να πετούν σκουπίδια στους αμμόλοφους, κάτι που δεν θα έκαναν ποτέ στην πατρίδα τους».

