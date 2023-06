Κίνα – ΗΠΑ πλοία: Μια «ανάσα» από θερμό επεισόδιο

Την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε θερμό επεισόδιο Κίνας και ΗΠΑ στο στενό της Ταϊβάν όταν κινεζικό πολεμικό πλοίο έκανε επικίνδυνο ελιγμό και πέρασε σε απόσταση μόλις 140 μέτρων από την πλώρη αμερικανικού αντιτορπιλικού. Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ενώ το αμερικανικό αντιτορπιλικό USS Chung – Hoon εκτελούσε περιπολία στο Στενό της Ταϊβάν εμφανίστηκε ένα κινεζικό αντιτορπιλικό και αφότου ανέπτυξε ταχύτητα πέρασε μπροστά από την πλώρη του αμερικανικού σκάφους, ρίχνοντας το πολεμικό των ΗΠΑ στα απόνερά του. Το USS Chung – Hoon εκτελούσε περιπολία μαζί με την καναδική φρεγάτα HMCS Montreal σε διεθνή ύδατα.

Η αμερικανική Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού ανέφερε πως το αντιτορπιλικό ναι μεν διατήρησε την πορεία του αλλά έκοψε ταχύτητα στους 10 κόμβους έτσι ώστε «να αποτραπεί μια σύγκρουση». Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δόθηκε νωρίτερα τη Δευτέρα στη δημοσιότητα φαίνεται η στιγμή που το κινεζικό πολεμικό κόβει την πορεία που ακολουθούσε το αμερικανικό και στη συνέχεια ευθυγραμμίζεται προκειμένου να πλεύσει σε παράλληλη κατεύθυνση.

#HMCSMontreal, with @USNavy destroyer USS Chung-Hoon, conducted a routine transit through the Taiwan Strait. 🇺🇸 and 🇨🇦 and partners operate for peace and security in the region.

