Νάταλι Πόρτμαν σύζυγος: Προσπαθεί να σώσει τον γάμο της μετά την απιστία

«Μάχη» δίνει για να σώσει τον γάμο της η Νάταλι Πόρτμαν, μετά την απιστία του συζύγου της.

Όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον της στην Page Six, η ηθοποιός ανακάλυψε πως ο χορευτής μπαλέτου, Μπέντζαμιν Μιλίπιντ την απάτησε με μία 25χρονη γυναίκα.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2012, όμως πέρυσι, αντιμετώπισε ξανά μια κρίση στον γάμο του. Αν και τα βρήκαν, φαίνεται πως βρίσκονται και πάλι στο ίδιο σημείο.

Το δημοσίευμα θέλει την «πέτρα του σκανδάλου» να είναι η Camille Étienne, μια 25χρονη ακτιβίστρια που αγωνίζεται για το κλίμα και τον πλανήτη.

Πηγή που είναι κοντά στο ζευγάρι, αναφέρει στην Page Six: «Δεν έχουν χωρίσει, προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματά τους. Ο Μπεν κάνει ό,τι μπορεί για να τον συγχωρήσει η Νάταλι. Αγαπάει κι εκείνη και την οικογένειά τους. Το μοναδικό πράγμα στο οποίο εστιάζουν τώρα είναι τα παιδιά τους»

