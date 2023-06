Mέσι Παρί: Οι οπαδοί τον αποδοκίμασαν στο τελευταίο του παιχνίδι

Ο Λιονέλ Μέσι αποτελεί με κάθε επισημότητα παρελθόν από την Παρί Σεν Ζερμέν και το ματς με την Κλερμόν στο «Παρκ ντε Πρενς» είναι το τελευταίο του με τη φανέλα των πρωταθλητών Γαλλίας. Οι οπαδοί των Παριζιάνων δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την διετία του Αργεντινού σούπερ σταρ στην ομάδα τους και κατά την αναφώνηση της ενδεκάδας γιούχαραν μόλις ακούστηκε το όνομα του, για ακόμα μια φορά.

Αυτό βέβαια δεν έγινε για πρώτη φορά φέτος σε εντός και εκτός έδρας παιχνίδι της Παρί. Οι οπαδοί τον έχουν βάλει στο στόχαστρο, αφού αν και είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, δεν την βοήθησε να διακριθεί στην Ευρώπη. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Νεϊμάρ ο οποίος είναι επίσης στο στόχαστρο αλλά αυτή την περίοδο δεν παίζει λόγω επέμβασης.

Jeers for Lionel Messi on the screen 45 minutes out from kick off by PSG fans. Stadium not even a quarter full yet… pic.twitter.com/f28Vz2Z884

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) June 3, 2023