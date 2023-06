Sex and the City – And Just Like That: Η επιστροφή της Κιμ Κατράλ

Sex and the City - And Just Like That: Μετά από πολλές αρνήσεις, έγινε γνωστό πως η ηθοποιός θα συμμετάσχει στο «And Just Like That»

Η Κιμ Κατράλ πρόκειται να επιστρέψει στo franchise του «Sex and the City», καθώς θα συμμετάσχει στο spin off του, «And Just Like That». Από τη στιγμή που η είδηση έγινε γνωστή, το κοινό ανυπομονεί να τη δει ξανά σε ένα από τα επεισόδια της δημοφιλούς σειράς, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς ωστόσο, δεν περίμενε τη συμμετοχή της, καθώς η ίδια είχε κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις της, αναφέροντας ουκ ολίγες φορές, πως δεν υπήρχε περίπτωση να επιστρέψει. Ο λόγος πίσω από την άρνησή της ήταν φυσικά, οι τεταμένες σχέσεις της με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, αλλά και τους υπόλοιπους συνεργάτες. Ωστόσο, λίγες ημέρες αφού η είδηση έγινε γνωστή, η ηθοποιός ανάρτησε στο Instagram το άρθρο του Variety που αναφέρεται στην επιστροφή της στη σειρά. Η Κιμ Κατράλ συνόδευσε τη δημοσίευσή της με την εξής λεζάντα: «Ευτυχισμένο Pride», τιμώντας έτσι την αρχή του Μήνα Υπερηφάνειας.