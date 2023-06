Τρανς άντρας έγκυος: Το εξώφυλλο που ξεσήκωσε αντιδράσεις

«Είχα ένα πρωί ένα πολύ περίεργο συναίσθημα. Έκανα ένα τεστ εγκυμοσύνης και ήταν θετικό». Η περιγραφή από το πρόσωπο που είναι στο εξώφυλλο της βρετανικής έκδοσης του Glamour είναι, εκ πρώτης όψεως, εντελώς κοινότοπη. Ανήκει στον Λόγκαν Μπράουν, τον 27χρονο τρανς άνδρα από τη Βρετανία, ο οποίος είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη του στο μπλογκ του τον περασμένο Νοέμβριο. Πόζαρε στο περιοδικό γυμνόστηθος να κρατά την κοιλιά του σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και με κοστούμι και γραβάτα ζωγραφισμένα πάνω του, σε μια απομίμηση του εξωφύλλου με την εγκυμονούσα Ντέμι Μουρ.

Η επιλογή του περιοδικού να γιορτάσει με αυτόν τον τρόπο τον Ιούνιο, μήνα ομοφυλόφιλης περηφάνιας έχει προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα. Η συνέντευξη, και κυρίως οι εικόνες που τη συνοδεύουν, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο Διαδίκτυο, με κάποιους να ζητούν μποϊκοτάζ και άλλους να κατακεραυνώνουν τη γλώσσα της συνέντευξης. Ο Πιρς Μόργκαν, μια από τις μάλλον αμφιλεγόμενες περσόνες της βρετανικής τηλεόρασης, έγραψε ότι ο Λόγκαν «μια βιολογική γυναίκα που έμεινε έγκυος, όπως εκατοντάδες εκατομμύρια βιολογικές γυναίκες κάθε χρόνο, γιατί το παρουσιάζετε αυτό σαν να έμεινε έγκυος ένας άντρας, κάτι βιολογικά αδύνατο;».

Introducing Logan Brown, GLAMOUR’s June Pride cover star ❤️

“I’m a pregnant trans man and I do exist. No matter what anyone says, I’m living proof.”

