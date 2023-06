Κύπελλο Αγγλίας 2023: Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2 – 1

Κυπελλούχος Αγγλίας για 7η φορά στην ιστορία της στέφτηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Γουέμπλεϊ η Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν καλύτερη στον τελικό κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και επικράτησε με 2-1 φτάνοντας στο νταμπλ στην Αγγλία.Πλέον ο μεγάλος στόχος είναι η κατάκτηση του Champions League το επόμενο Σάββατο (10/6) κόντρα στην Ίντερ στην Πόλη που θα την οδηγήσει στο τρεμπλ. Εάν τα καταφέρει θα είναι η πρώτη φορά μετά τη Γιουνάιτεντ η οποία είχε πάρει τρία τρόπαια το 1999!

Captain Fantastic with a duo of volleys 🔥@IlkayGuendogan is your @emirates Player of the Match 👏#EmiratesFACup pic.twitter.com/haChuuqhNf

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) June 3, 2023