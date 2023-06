Μέσι – Παρί Σεν Ζερμέν: Αν και φεύγει, είναι πρωταγωνιστής στην καμπάνια για τη νέα φανέλα

Δύο πρόσωπα έκπληξη εμφανίστηκαν στη νέα καμπάνια της Παρί Σεν Ζερμέν για τη νέα εμφάνιση της επόμενης σεζόν. Ο λόγος για τους Λιονέλ Μέσι και Νεϊμάρ που πόζαραν κανονικά φορώντας τη νέα εντός έδρας φανέλα της ομάδας, δύο αστέρια που έχουν το ένα πόδι τους έξω από την παριζιάνικη ομάδα. Τις τελευταίες εβδομάδες άλλωστε πολλές φήμες προέκυψαν για τους πιθανούς προορισμούς του Λέο (Μπαρτσελόνα, Αλ Χιλάλ, Ίντερ Μαϊάμι) και του Νεϊμάρ (Μάντσεστερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), με το μέλλον τους να μοιάζει μακριά από τη γαλλική πρωτεύουσα.

