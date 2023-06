NBA Σέλτικς: Η πορνοστάρ Λάνα Ρόουντς… κάρφωσε τον Γκρίφιν

Μια μόνο ανάρτηση της Λάνα Ρόουντς ήταν αρκετή για να κάνει άνω κάτω το ΝΒΑ. Η 26χρονη Αμερικανίδα πρώην πορνοστάρ, που σταμάτησε το επάγγελμα λόγω της ψυχικής φθοράς στην οποία υπόκειτο και πρόσφατα έγινε μητέρα, αποκάλυψε ότι ο πατέρας του παιδιού της είναι ο παίκτης των Σέλτικς, Μπλέικ Γκρίφιν. «Μπλέικ Γκρίφιν τουλάχιστον έλα να επισκεφτείς το παιδί σου πριν πας στην Κίνα την επόμενη σεζόν», αναφερόταν στη σχετική ανάρτηση.

Lana Rhoades has a message for Blake Griffin pic.twitter.com/IGSYrDhku1

Πάντως, λίγο μετά, το συγκεκριμένο ποστάρισμα «κατέβηκε». Αρχικά την είδηση ότι το παιδί της Ροόυντς είναι παίκτη του NBA είχε κάνει γνωστή ο πρώην σύντροφός της, Μάικ Μάιλακ, στο podcast Impaulsive, που κάνει μαζί με τον αθλητή του WWE, Λόγκαν Πολ. Ο Πολ είπε μάλιστα στη συνέχεια και το όνομά του, αλλά με… μπιπ και δεν ακούστηκε τίποτα.

new IMPAULSIVE podcast

Charlamagne Reveals Lana Rhoades’ Baby Daddy, Calls Out 6ix9ine & Post Malone

watch or get pregnant https://t.co/zLb4NzDNW7 pic.twitter.com/9iALqan3nN

— Logan Paul (@LoganPaul) August 23, 2022