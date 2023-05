Kite Surf Mykonow 2023: Εντυπωσίασαν οι βιρτουόζοι στη Μικρή Βενετία

Δύο από τα πλέον γνωστά ονόματα του kite Surf τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ο Andrea Principi και ο Baptiste Bourdoulous, έκαναν τον κόσμο στη Μύκονο να χαζέψει με τα κόλπα τους σε αέρα και θάλασσα.

Οι δύο βιρτουόζοι της αετοσανίδας επιδόθηκαν σε εντυπωσιακές φιγούρες, άλματα και πετάγματα στην περιοχή της Μικρής Βενετίας μαγεύοντας επισκέπτες και ντόπιους του νησιού των Ανέμων.

Ο Andrea Principi, ο οποίος έχει σημαντικές διακρίσεις σε διοργανώσεις παγκόσμιου βεληνεκούς όπως το Big Air World Cup, το Lords of Tram και το Red Bull King of The Air, δεν παρέλειψε να κάνει τις σχετικές αναρτήσεις στα social media του με τις εικόνες της Μυκόνου να ταξιδεύουν σε όλον τον κόσμο.

Δείτε το βίντεο του Mykonos Live TV με τα κόλπα που έκαναν οι δύο αθλητές και τους άφησαν όλους άφωνους.