H MYTILINEOS δημιουργεί τον Next Generation Energy Solutions Provider

Η MYTILINEOS Energy & Metals (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) (MYTILINEOS) σε συνέχεια του εταιρικού μετασχηματισμού και της συγκέντρωσης όλων των ενεργειακών υπηρεσιών της σε έναν ενιαίο Κλάδο Ενέργειας, προχωρά μεθοδικά στην υλοποίηση της στρατηγικής της για τη μετεξέλιξή της σε έναν σύγχρονο πάροχο υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (Next Generation Energy Solutions Provider). Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία ανακοινώνει την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της UNISON Facility Services S.A., (UNISON) η οποία θα αποτελεί πλέον θυγατρική, υπαγόμενη διοικητικά στον κλάδο Ενέργειας («M Energy») της MYTILINEOS, και ειδικότερα στον Τομέα M Energy Customer Solutions. Σήμερα, η M Energy αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιώτη καθετοποιημένο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Παράλληλα, η δραστηριότητά της εξελίσσεται με την προσθήκη υπηρεσιών όπως ενεργειακή αποδοτικότητα, «έξυπνες» υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ επεκτείνεται πλέον σε ψηφιακά προϊόντα, υπηρεσίες διασύνδεσης συσκευών στο διαδίκτυο, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (Internet of Things – IoT), αλλά και σε υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών και άλλων εγκαταστάσεων.

Το μοντέλο λειτουργίας των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου αλλάζει διεθνώς και σημαντικό ρόλο για τους καταναλωτές πλέον διαδραματίζει η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την κάλυψη των αναγκών τους, μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, συμπληρωματικών της προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αέριου, σε συνδυασμό με μια εξατομικευμένη εμπειρία. Η εξαγορά της UNISON, της μεγαλύτερης εταιρείας στον τομέα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management), έρχεται να επιταχύνει τη δημιουργία μίας μοναδικής πλατφόρμας μέσω της οποίας η MYTILINEOS προσβλέπει να εξελιχθεί στον long-term energy solutions & services partner των πελατών της. Η εν λόγω πλατφόρμα θα προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών, που με επίκεντρο την προμήθεια ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, επεκτείνεται σε νέες δραστηριότητες πλησίον του ενεργειακού φάσματος, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών και λύσεων οι οποίες διευρύνουν τη σχέση με τους πελάτες μας και μεγιστοποιούν τα οφέλη. Στόχος είναι να ενισχυθεί και να διασφαλιστεί η μακροχρόνια συνεργασία με τους πελάτες, εστιασμένη στη διαρκή δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Σε αυτό πλαίσιο, και μέσω της UNISON, θα προσφέρονται υπηρεσίες και λύσεις, όπως το Facility Management, που αφορά πλέον στη συνολική διαχείριση εγκαταστάσεων. Το εύρος των εγκαταστάσεων / πελατών που εξυπηρετεί σήμερα η UNΙSON δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για cross selling προϊόντων και υπηρεσιών της M ENERGY, αλλά και για συνέργειες με τις ευρύτερες δραστηριότητες της MYTILINEOS, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη λειτουργία και διαχείριση κτιριακών εγκαταστάσεων (π.χ. κτιριακά ΣΔΙΤ), έργα οδοφωτισμού, συντήρηση εξοπλισμού (υπηρεσίες Ο&Μ) κλπ. Κοινοί άξονες σε ολόκληρο το εύρος προϊόντων και υπηρεσιών είναι η τεχνολογία και η κάλυψη του πλήρους φάσματος αναγκών και απαιτήσεων του σύγχρονου καταναλωτή στο σπίτι ή στην επιχείρηση.

Η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της UNISON στη MYTILINEOS στον Τομέα M Energy Customer Solutions θα γίνει σταδιακά, με σεβασμό στην ιστορία και στα καταξιωμένα στελέχη των δύο εταιρειών. Το συνολικό τίμημα για την συναλλαγή ανέρχεται σε 26 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 10 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε μετοχές της MYTILINEOS. Οι εν λόγω μετοχές θα προέλθουν εκ των Ιδίων Μετοχών της MYTILINEOS. Η UNISON για τη χρήση του έτους 2022 κατέγραψε κύκλο εργασιών €76,8 εκατ. και EBITDA €5,3 εκατ. H Συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τις λοιπές αρχές.