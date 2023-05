Γυμνή σε εκπομπή – Βρετανία: «Πώς είναι προσβλητικό; Είναι απλώς ένα σώμα»

Μια γυναίκα που εμφανίστηκε γυμνή σε πρωινή εκπομπή στη Βρετανία προκάλεσε έντονες συζητήσεις αφού και σκανδαλώδη. Η Χέλεν Μπέριμαν, από το Ηνωμένο Βασίλειο, προσκλήθηκε στην εκπομπή του ITV, Good Morning Britain σήμερα το πρωί για να συζητήσει το θέμα. Στο πάνελ συζήτησε με τον Νίκ Έντ, ειδικό σε θέματα κουλτούρας και προτύπων. Οι δυο τους συζητούσαν για ένα περιστατικό που έλαβε χώρα πρόσφατα στη λίμνη Χάμπστεντ Χιθ στο βόρειο Λονδίνο, όπου το προσωπικό κάλεσε την αστυνομία για μια κοπέλα που έκανε γυμνισμό. Για να προκαλέσει η Χέλεν αποφάσισε να εμφανιστεί στο πάνελ γυμνή. Είπε: «Με όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή, μας ενοχλεί πραγματικά τόσο πολύ ένα γυμνό σώμα που κάνει ηλιοθεραπεία σε μια ήσυχη γωνιά ενός πάρκου;»

Σε απάντηση, ο ‘Εντ δήλωσε ότι τον ενοχλεί η σκέψη ότι οι άνθρωποι κάνουν ηλιοθεραπεία γυμνοί. «’Έχω προβλήματα με αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ εγωιστικό. Έχει να κάνει με εσένα και την ενδυνάμωσή σου και καταλαβαίνω απόλυτα τη θετική στάση απέναντι στο σώμα, η οποία νομίζω ότι είναι φανταστική», είπε. Και συνέχισε: «Αλλά δεν λαμβάνεις υπόψη σου τους άλλους ανθρώπους μέσα σε αυτό το περιβάλλον που μπορεί να σκανδαλίζονται λίγο, που μπορεί να το βρίσκουν λίγο προσβλητικό, […] ή γι’ αυτούς είναι κάτι που βλέπεις μόνο στην κρεβατοκάμαρα ή όταν κάνεις ντους». Ωστόσο, η Χέλεν διερωτήθηκε γιατί το ευρύ κοινό θα πρέπει να σκανδαλίζεται από μια επίδειξη γυμνού και στη συνέχεια αστειεύτηκε ότι θα μπορούσε να «σκανδαλιστεί» από το χρώμα της μπλούζας του συνομιλητή της. «Πώς είναι προσβλητικό; Είναι απλώς ένα σώμα.

‘How is it offensive? It’s just a body. You’ve got one?’

‘You’re not considering other people.’

