Χρέος ΗΠΑ 2023: Τί περιλαμβάνει η συμφωνία

Η συμφωνία για το όριο του χρέους του ομοσπονδιακού κράτους, που διαπραγματεύτηκαν ο Λευκός Οίκος και οι Ρεπουμπλικάνοι για την αποφυγή του κινδύνου οι ΗΠΑ να κηρύξουν άνευ προηγουμένου στάση πληρωμών, είναι έτοιμη να υποβληθεί στο Κογκρέσο, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, παροτρύνοντας εκ νέου τα μέλη των δυο σωμάτων του κοινοβουλίου να την υιοθετήσουν το ταχύτερο. «Ας συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά τηρώντας τις υποχρεώσεις μας και οικοδομώντας την ισχυρότερη οικονομία στην ιστορία του κόσμου», δήλωσε ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου, καλώντας «σθεναρά» και τα δυο σώματα του Κογκρέσου, τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην οποία έχουν ισχνή πλειοψηφία οι Ρεπουμπλικάνοι και τη Γερουσία που ελέγχουν οριακά οι Δημοκρατικοί, «να υιοθετήσουν τη συμφωνία αυτή».

The Speaker and I made clear from the start that the only way forward is with a bipartisan agreement.

This agreement is an important step forward, and now it will go to the United States House and Senate.

— President Biden (@POTUS) May 29, 2023