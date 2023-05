Τεχνητή Νοημοσύνη – νέα: Πώς είναι η «τέλεια» γυναίκα και πώς ο «τέλειος» άνδρας

Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθιές και οι γυναίκες έχουν ως πρότυπο ομορφιάς έναν «ψηλό και μελαχρινό» άνδρα. Το Bulimia Project, μια ομάδα ευαισθητοποίησης για τις διατροφικές διαταραχές, ζήτησε από την τεχνητή νοημοσύνη να παραγάγει τα «τέλεια» ανδρικά και γυναικεία σώματα, σύμφωνα με το τι έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ερευνητές της οργάνωσης διαπίστωσαν πως οι πιο επιθυμητές γυναίκες είχαν ξανθά μαλλιά, μαυρισμένο δέρμα, καστανά μάτια και λεπτή σιλουέτα, ενώ ο «τέλειος» άνδρας είχε σκούρα μάτια, σμιλεμένα ζυγωματικά και καθορισμένους μύες.

Το πρόγραμμα Bulimia Project δοκίμασε γεννήτριες εικόνων τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των Dall-E 2, Stable Diffusion και Midjourney, για να αποκαλύψει πώς αντιλαμβάνονται τα προγράμματα αυτά την «τέλεια» σωματική διάπλαση στις γυναίκες και στους άνδρες.

Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί με το να ψάχνει στο διαδίκτυο για εικόνες που ήδη υπάρχουν και να σχεδιάζει μια νέα εικόνα με βάση αυτά τα αποτελέσματα. Η έρευνα μπορεί να μην δημοσιεύτηκε, αλλά πιστεύεται ότι τα προγράμματα αυτά λαμβάνουν υπόψη τους τις αλληλεπιδράσεις με τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν στα social media, συμπεριλαμβανομένων των likes και των σχολίων καθώς και τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Σχεδόν το 40% των εικόνων που έδειχναν τις «τέλειες» γυναίκες ήταν ξανθές, το 30% είχε καστανά μάτια και πάνω από τις μισές είχαν ηλιοκαμένη επιδερμίδα. Όσο για τους άνδρες, σχεδόν το 70% των «τέλειων» ανδρών είχε καστανά μαλλιά και το 23% είχε καστανά μάτια. Παρόμοια με τις γυναίκες, η συντριπτική πλειοψηφία των ανδρών είχε ηλιοκαμένο δέρμα και σχεδόν οι μισοί είχαν γένια, μούσια ή μουστάκι.

Η έκθεση του Bulimia Project κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: «Στην εποχή του Instagram και των φίλτρων του Snapchat, κανείς δεν μπορεί λογικά να επιτύχει τα σωματικά πρότυπα που θέτουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί, λοιπόν, να προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε μη ρεαλιστικά ιδανικά; Είναι τόσο διανοητικά όσο και σωματικά πιο υγιές να κρατάτε τις προσδοκίες για την εικόνα του σώματος στην σφαίρα της πραγματικότητας».

