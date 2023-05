Dancing with the Stars Σουηδία: Ακτιβιστές εισέβαλαν στο στούντιο και βγήκαν… νοκ – άουτ από τον κάμεραμαν

Ένα πολύ ιδιαίτερο περιστατικό συνέβη στον τελικό του σουηδικού σόου «Let’s Dance», που θυμίζει το γνωστό σε εμάς «Dancing with the Stars». Ενώ ένα από τα ζευγάρια του τελικού χόρευαν Πάσο Ντόμπλε, ακτιβιστές της οργάνωσης για το κλίμα «Restore Wetlands» εισέβαλλαν στην πίστα. Οι τηλεθεατές του TV4 δεν είδαν πολλά, αλλά το κοινό που βρισκόταν το στούντιο είδε έναν άνδρα και μια γυναίκα να τρέχουν προς τους χορευτές. Η γυναίκα πετούσε κίτρινη σκόνη στο πλατό, ενώ ο άνδρας επιχείρησε να σηκώσει ένα πανό την ώρα που επενέβη ο… χειριστής της κάμερας. Με μια κίνηση η κάμερα έπεσε πάνω στον ακτιβιστή και εκείνος σωριάστηκε στο έδαφος του στούντιο.

Climate cultists thought they had sabotaged another beautiful event — then the cameraman had his revenge.

Wait for it 🎥 💥

pic.twitter.com/DvFemcHLs6

— Benny Johnson (@bennyjohnson) May 29, 2023