Roland Garros Κόστιουκ – Σαμπαλένκα: Το επεισόδιο που σημειώθηκε στον πρώτο γύρο

Τις έντονες αποδοκιμασίες των θεατών του Roland Garros δέχθηκε η Μάρτα Κόστιουκ από την Ουκρανία όταν στο τέλος του αγώνα με την Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία αρνήθηκε να της δώσει το χέρι. Στο βίντεο φαίνεται η Κόστιουκ να δίνει το χέρι της μόνο στον διαιτητή μετά την ήττα της με 3-0 από τη Σαμπαλένκα στον πρώτο γύρο του Roland Garros. Όπως φαίνεται, μάλιστα, στην αρχή η Σαμπαλένκα πίστεψε ότι οι αποδοκιμασίες αφορούσαν την ίδια και γι’ αυτό έκανε μια ειρωνική υπόκλιση πριν τελικά να ξεκαθαριστεί ότι αυτές είχαν στόχο την Κόστιουκ. «Αυτό που έγινε σήμερα, πρέπει να πω ότι δεν το περίμενα. Οι άνθρωποι θα πρέπει να ντρέπονται αλλά αυτό δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν ξέρω. Εγώ νιώθω μια χαρά» απάντησε η Κόστιουκ σε δηλώσεις της μετά τις αποδοκιμασίες.

🇺🇦🇧🇾 🎾

Ukrainian tennis player Kostyuk was BOOED by French fans after refusing to shake hands and just walking off court (00:42) following brutal loss to Belarusian player Sabalenka. https://t.co/l2qRKrozfM pic.twitter.com/kZ8RnJ33rA

