Εκτροφέας κροκόδειλων: Κατασπαράχθηκε από τα ερπετά του

Εκτροφέας κροκόδειλων στην Καμπότζη κατασπαράχθηκε από περίπου 40 ερπετά, αφού έπεσε στον περίβολό τους, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο 72χρονος Luan Nam προσπαθούσε να μετακινήσει ένα από τα ζώα έξω από το κλουβί όταν αυτό άρπαξε το ξύλο του και τον τράβηξε μέσα.

Στη συνέχεια, επιτέθηκαν κι οι άλλοι κροκόδειλοι και σκότωσαν τον άνδρα.

Σύμφωνα με το BBC, το περιστατικό συνέβη κοντά στην πόλη Σιέμ Ρεάπ την Παρασκευή.

«Την ώρα που κυνηγούσε έναν κροκόδειλο, έξω από ένα κλουβί, εκείνος άρπαξε το ξύλο, με αποτέλεσμα να πέσει μέσα στο κλουβί» ενημέρωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Mey Savry.

«Στη συνέχεια, οι άλλοι του όρμησαν και του επιτίθεντο μέχρι να πεθάνει».

Ο Luan Nam ήταν πρόεδρος του τοπικού σωματείου εκτροφέων, αλλά η οικογένειά του τον παρότρυνε αρκετό καιρό να σταματήσει.

Υπενθυμίζεται ότι το 2019, ένα 2χρονο κορίτσι άφησε την τελευταία του πνοή μετά από επίθεση κροκόδειλων σε άλλη φάρμα στην ίδια περιοχή.

Crocodile farmer torn to pieces by 40 of his own reptiles https://t.co/zOIRrBav7I

— BBC News (World) (@BBCWorld) May 27, 2023