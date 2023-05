Κάννες 2023 – Σκάρλετ Γιόχανσον: Πιο όμορφη πεθαίνεις

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μια γυναίκα που έχει την απόλυτη φυσική ομορφιά, με έμφυτο σεξαπίλ και αξεπέραστη γοητεία. Από το σαγηνευτικό της ύφος όταν βρίσκεται μπροστά από τον φακό, τις στιλιστικές της επιλογές στο κόκκινο χαλί και το σεξαπίλ της που αποπνέει ανεξάντλητο σε κάθε της εμφάνιση, η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι είδωλο στιλ, φινέτσας και θηλυκότητας. Η 38χρονη Αμερικανίδα σταρ και μητέρα δύο παιδιών πήγε στις Κάννες και έκανε μια εμφάνιση, που δεν ήταν καθόλου προκλητική ωστόσο ξεχείλιζε θηλυκότητα.

