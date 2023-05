Μπιλ Γκέιτς ερωμένη: Η Μίλα Αντόνοβα ήταν φίλη με την Άννα Τσάπμαν!

Η Μίλα Αντόνοβα, η νεαρή Ρωσίδα με την οποία ο Μπιλ Γκέιτς φερόταν να είχε κρυφό δεσμό, ήταν φίλη με την Άννα Τσάπμαν! Η Daily Mail αποκάλυψε φωτογραφία της νεαρής Αντόνοβα με την πασίγνωστη κατάσκοπο του Κρεμλίνου, στην οποία οι δυο τους βρίσκονται σε δρόμο της Νέας Υόρκης και ποζάρουν χαμογελαστές. Η Αντόνοβα φέρεται να είχε ανάρμοστη σχέση με τον Μπιλ Γκέιτς, κάτι που γνώριζε ο Τζέφρι Επστάιν και το χρησιμοποίησε προκειμένου να τον εκβιάσει.

Η Αντόνοβα, η οποία αναφέρεται ως «παίκτρια του μπριτζ», είχε γνωρίσει το 2010 τον ιδρυτή της Microsoft και φέρεται να είχε συνάψει σχέση μαζί του, ενώ αυτός ήταν παντρεμένος. Ο Επστάιν συνάντησε τρία χρόνια αργότερα τη νεαρή Ρωσίδα και της πλήρωσε τα δίδακτρα για να εκπαιδευτεί ως προγραμματίστρια. Το 2017 ο Επστάιν απαίτησε από τον Γκέιτς να του ξεπληρώσει το ποσό. Τώρα, έρχεται στην επιφάνεια μία φωτογραφία που δείχνει τη νεαρή κοπέλα μαζί με την Αννα Τσάπμαν, τη γυναίκα που εργαζόταν ως μοντέλο, αλλά στην πραγματικότητα ήταν Ρωσίδα κατάσκοπος, γεγονός που εγείρει πολλά ερωτήματα και προκαλεί ανησυχία στις ΗΠΑ.

Jeffrey Epstein blackmailed Bill Gates over an affair with a Russian bridge player.

A report by @WSJ revealed emails sent by Epstein to Gates threatening to expose a 2010 affair with Russian woman Mila Antonova if Gates would not invest in a multi-billion dollar charitable… pic.twitter.com/H9G8QUE2ob

